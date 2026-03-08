Netflix și Meghan Markle au încheiat colaborarea după 11 luni. Ce decizie a luat Ducesa de Sussex

Netflix a întrerupt colaborarea cu Meghan Markle la 11 luni de la lansarea brandului „As Ever”. El a fost lansat în primăvara lui 2025, odată cu serialul Netflix „With Love, Meghan”. Acum, parteneriatul a ajuns la final, iar un purtător de cuvânt al platformei de streaming a confirmat că Ducesa de Sussex își va dezvolta „individual” brandul.

Meghan Markle și Netflix au încheiat parteneriatul la 11 luni de la lansarea brandului „As Ever” (cel care a debutat odată cu serialul „With Love, Meghan”), scrie Entertainment Weekly.

„As ever este recunoscătoare pentru parteneriatul cu Netflix, atât prin lansare, cât şi prin primul nostru an. Am experimentat o creştere semnificativă şi rapidă, iar As Ever este acum pregătită să se descurce pe cont propriu. Avem un an interesant în faţă şi abia aşteptăm să împărtăşim mai multe”, a declarat un purtător de cuvânt al As ever într-un comunicat publicat de CNN.

„Pasiunea lui Meghan pentru a însufleţi momentele de zi cu zi în moduri frumoase, dar simple, a inspirat crearea brandului As ever şi suntem bucuroşi că am jucat un rol în aducerea la viaţă a acestei viziuni. Aşa cum s-a vrut întotdeauna, Meghan va continua să dezvolte brandul şi să-l ducă în următorul capitol în mod independent şi aşteptăm cu nerăbdare să sărbătorim modul în care ea continuă să aducă bucurie în familiile din întreaga lume”, se mai arată în comunicat.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto