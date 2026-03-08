Prima pagină » Diverse » Showbiz » Netflix și Meghan Markle au încheiat colaborarea după 11 luni. Ce decizie a luat Ducesa de Sussex

Netflix și Meghan Markle au încheiat colaborarea după 11 luni. Ce decizie a luat Ducesa de Sussex

08 mart. 2026, 13:23, Showbiz
Netflix și Meghan Markle au încheiat colaborarea după 11 luni. Ce decizie a luat Ducesa de Sussex

Netflix a întrerupt colaborarea cu Meghan Markle la 11 luni de la lansarea brandului „As Ever”. El a fost lansat în primăvara lui 2025, odată cu serialul Netflix „With Love, Meghan”. Acum, parteneriatul a ajuns la final, iar un purtător de cuvânt al platformei de streaming a confirmat că Ducesa de Sussex își va dezvolta „individual” brandul.

Meghan Markle și Netflix au încheiat parteneriatul la 11 luni de la lansarea brandului „As Ever” (cel care a debutat odată cu serialul „With Love, Meghan”), scrie Entertainment Weekly.

„As ever este recunoscătoare pentru parteneriatul cu Netflix, atât prin lansare, cât şi prin primul nostru an. Am experimentat o creştere semnificativă şi rapidă, iar As Ever este acum pregătită să se descurce pe cont propriu. Avem un an interesant în faţă şi abia aşteptăm să împărtăşim mai multe”, a declarat un purtător de cuvânt al As ever într-un comunicat publicat de CNN.

Meghan Markle și Prințul Harry

„Pasiunea lui Meghan pentru a însufleţi momentele de zi cu zi în moduri frumoase, dar simple, a inspirat crearea brandului As ever şi suntem bucuroşi că am jucat un rol în aducerea la viaţă a acestei viziuni. Aşa cum s-a vrut întotdeauna, Meghan va continua să dezvolte brandul şi să-l ducă în următorul capitol în mod independent şi aşteptăm cu nerăbdare să sărbătorim modul în care ea continuă să aducă bucurie în familiile din întreaga lume”, se mai arată în comunicat.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Mediafax
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și taie venituri
Digi24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Mediafax
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea lui Ali Khamenei
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Cuvintele care ne calmează cu adevărat: Ce se întâmplă în creier atunci când auzim „te înțeleg”?

Cele mai noi

Trimite acest link pe