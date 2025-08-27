Meghan Markle a vorbit despre momentele DIFICILE petrecute în interiorul Casei Regale britanice. „Nu puteam să fiu la fel de vocală”

Meghan Markle a revenit în atenția publicului odată cu lansarea celui de-al doilea sezon din „With Love, Meghan”, show difuzat pe Netflix. Într-un interviu acordat jurnalistei Emily Chang, ducesa de Sussex a vorbit deschis despre experiențele ei din perioada petrecută în familia regală britanică, mărturisind că atunci „nu putea fi la fel de vocală” și că a fost nevoită să facă sacrificii care nu reflectau autentic cine este ea.

„Acum câțiva ani era diferit. Nu puteam să mă exprim așa cum îmi doream și trebuia să respect reguli care nu mă reprezentau, inclusiv în ceea ce privește modul de a mă îmbrăca. Mă simțeam puțin neautentică”, a spus Meghan, citată de Daily Mail.

Fără declarații politice

Ducesa a amintit, printre altele, și că a fost nevoită să renunțe la blogul de lifestyle The Tig, în 2017, cu puțin timp înainte de logodna cu prințul Harry. Ea a explicat faptul că intrarea în Casa Regală a adus schimbări majore.

Deși a fost întrebată despre opiniile politice, Meghan a evitat să facă declarații directe, susținând că ultima dată a vorbit public pe acest subiect în 2016, pe când nu-l cunoaștea pe Harry. „Îmi aleg cu atenție ceea ce contează pentru mine acum. Este o perioadă diferită”, a precizat ea.

În noul sezon al emisiunii, Meghan apare găzduind invitați celebri, printre care Chrissy Teigen, John Legend sau Tan France. Ducesa recunoaște că, deși gătește des pentru copiii ei, nu este pasionată de coacere, motiv pentru care preferă rețete simple și spontane. „Îmi place ideea de a regândi gătitul astfel încât să fie mai relaxat, nu atât de rigid”, a explicat ea.

Meghan a vorbit și despre relația cu prințul Harry, povestind că și-a dat seama că este îndrăgostită la a treia lor întâlnire, într-un safari în Botswana. Mai mult, a dezvăluit că Harry a fost cel care a spus primul „te iubesc”.

„Totul se reduce la a fi tu însuți”

Emisiunea de pe Netflix include și momente personale, în care Meghan vorbește despre cei doi copii, Archie și Lilibet. Fosta actriță a mărturisit că cea mai grea perioadă a fost când a stat aproape trei săptămâni departe de micuți, în timpul șederii prelungite din Marea Britanie, după moartea Reginei Elisabeta, în 2022. „Nu eram bine atunci”, a recunoscut ea.

Chiar dacă Harry și Meghan au decis să se stabilească în California, ducesa nu ascunde faptul că îi lipsesc anumite lucruri din Marea Britanie, cum ar fi posturile de radio locale.

„În final, totul se reduce la a fi tu însuți și a te simți confortabil în propria piele”, a tras concluzia Meghan.

