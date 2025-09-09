Oana Roman a ramas uimită de prețul unei sticle de suc de 250 ml, la o terasă din România: „A luat-o lumea razna definitiv”

Oana Roman (49 de ani) împărtășește multe situații și momente din viața personală, în mediul online, iar recent s-a arătat uimită de cât costă o simplă sticlă de suc de 250 ml, la o terasă din România.

Pe o rețea de socializare, vedeta le-a mărturisit prietenilor virtuali cât cere un local românesc pentru o sticlă de suc Pepsi de 250 ml. Fără să stea pe gânduri, Oana Roman a mărturisit că lumea „a luat-o razna” cu prețurile afișate.

Pentru o sticlă de suc la sfert de litru, prețul este de 19 lei. Drept dovadă, vedeta postase o imagine cu meniul afișat de respectiva terasă. Majoritatea băuturilor prezentau prețul de 18,9 lei.

„A luat-o lumea razna definitiv. 19 lei un pepsi de 0.25 ml”, a spus Oana Roman, arată b1tv.ro.

Oana Roman a avut un concediu de coșmar în Grecia

Recent, vedeta a întâmpinat o altă situație, de data aceasta legată de vacanța din Grecia. Oana Roman plecase în luna iulie într-o stațiune grecească, însă, odată ajunsă la cazare, a rămas surprinsă într-un mod negativ.

Își rezervase excursia prin intermediul unei agenții de turism și, a mărturisit vedeta, s-a simțit „analizată” din cap până în picioare de câțiva conaționali, în momentul în care a ajuns la cazare. Apoi, au comentat la adresa ei. Altfel, a mărturisit că personalul hotelului unde se cazase nu ar fi avut un comportament adecvat. Nereguli a descoperit și în camera de hotel, menționând că era „o infecție de nedescris”.

Pentru o astfel de vacanță, vedeta plătise mii de euro. Vezi AICI pozele.

sursă foto: capură video Youtube Antena Stars