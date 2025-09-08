Este o țară insulară (alcătuită din 7.641 de insule) din Extremul Orient, numită de exploratorul Ruy López de Villalobos după regele Filip al II-lea al Spaniei, conducătorul „Armadei Spaniole” și capul încoronat al celui mai mare imperiu din secolul al 16-lea.

Cu o suprafață totală de 300.000 de metri pătrați, adăpostește o populație de 110 milioane locuitori, fiind a 12-a cea mai populată țară din lume.

O țară diversificată

Capitala țării este la Manila, dar cel mai populat oraș este Quezon City. Cunoscută pentru biodiversitate, țara face parte din Cercul de Foc al Pacificului; prin urmare, cutremurele și taifunurile au loc periodic. Este o țară emergentă, abia industrializată. S-a axat pe agricultură, iar americanii și spaniolii s-au bătut pentru resursele acestei țări: banane, cocos, zahăr, aur, nichel, paladiu, cupru, sulf etc. Acum, prosperă economic din fabricat electronice, mașini, nave, energie geotermală, dar și din turism.

A trecut sub ocupația japoneză în Al Doilea Război Mondial, a fost condusă de un dictator cu o mână de fier (Ferdinand Marcos), a trecut prin schimbarea de cinci republici precum Franța în ultimii 100 de ani. Acum, este o republică prezidențială care se confruntă cu corupție endemică și inegalitate extremă, dar care face parte și din organizații internaționale.

Cea mai mare țară creștină din Asia de Sud-Est

De asemenea, pentru o țară cu o populație multietnică. 26% sunt de etnie Tagalog, 14% Bisay, 8% Ilocano, 8% Cebuano, 8% Ilonggo, 6,5% Bicolano. Este și cea mai creștină din regiunea Asiei de Sud-Est (85,3% din populație este creștină, din care 78,8% este de confesiune catolică).

O țară tropicală, cu un trecut violent, nu doar că exportă fructe exotice și produce semiconductori, dar a devenit și cel mai mare furnizor global de bone. Sute de mii de femei vin din această țară să aibă grijă de copiii din Occident pentru că părinții n-au timp să-i crească. Peste 240.000 de asistenți medicali din această țară lucrează în străinătate. 2 milioane de bone și menajere din această țară lucrează numai în regiunea Asia-Pacific.

Filipine: Prima destinație din „Asia Express” – Sezonul 8

Dacă ai ghicit că este Filipine, bravo! Aceasta este prima țară pe care au vizitat-o concurenții din emisiunea „Asia Express” de la Antena 1, ajunsă la sezonul 8. La ediția de pe 7 septembrie, pe Antena 1, cele nouă echipe de concurenți (Anda Adam, Gabriel Tamaș, Dan Alexa, Serghei Mizil, Raluca Bădulescu, Karmen Simionescu, Emil Rengle) au călătorit cu bărcile, s-au întrecut pentru amuletă, în insulele descoperite de navigatorul Fernando Magellan, au spălat rufe la lighean și au numărat ingredientele.

Ei trebuie să respecte următoarele reguli: să concureze fără telefon, fără cazare programată la hotel, fără transport, cu doar un dolar în buzunar, trebuie să facă autostopul și să stea la cheremul localnicilor pentru a primi hrană și adăpost.

