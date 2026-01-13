Saveta Bogdan suferă de frig în propria casă: „Mi-a venit 500 de lei întreținere, deși nu am căldură”. Ce mesaj are pentru premierul Ilie Bolojan

În plină iarnă și în timp ce temperaturile au coborât până la -20°C, peste 3.000 de blocuri din Capitală au rămas complet fără căldură și apă caldă, din cauza unei avarii la rețeaua de termoficare. Iar printre bucureștenii care îndură gerul în propriile case, zilele acestea, se numără și celebra cântăreață de muzică populară Saveta Bogdan, în vârstă de 79 de ani, care locuiește singură.

Artista recunoaște că trece printr-un adevărat calvar și spune recurge la soluții disperate pentru a se încălzi. Mai exact, stă în propria locuință cu două halate groase și o pătură pe ea. Și, câteodată, mai merge în centrele comerciale pentru a se încălzi sau folosește un calorifer electric, însă doar în dormitorul în care doarme.

„Acum este frig. Nu se poate sta așa. Am pe mine două halate. Mai merg și eu prin magazine, pe la Bucur Obor, mă mai încălzesc și eu. Stau de vorbă cu fetele. Ce vrei să fac? Nu se poate sta în casă și ca să pun caloriferul încontinuu este nenorocire. Mi-a venit 500 și ceva de lei întreținere, o persoană singură, deși nu am căldură. Lumina a venit 1.000 de lei. Ce să fac? Pentru că eu țin ăsta în priză toată ziua, nu pot sta în frig”, a povestit spus artista într-un interviu pentru Revista Viva.

Saveta Bogdan, atac la adresa lui Ilie Bolojan: „Îl mai țin în șah”

Și, în acest context, ea are un mesaj pentru premierul Ilie Bolojan. Artista susține că nu are de gând să își achite impozitele anticipat și va alege să amâne plățile către stat până în ultimul moment, ca formă de protest față de condițiile inumane de trai:

„Acum, văd că domnul Ilie Bolojan are treabă cu gazele, pentru că a văzut că lumea se încălzește cu gazele, ca să ia de la oameni tot… Dar eu nu am să plătesc acum, voi plăti impozitul la casă în ultima lună. De ce să plătesc acum? Măcar îl mai țin în șah, că el crede că strânge acum banii, iar noi murim de frig în casă”, a explicat ea.

