Rețeta de cozonac a Savetei Bogdan. ”Îți lasă gura apă”

Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan a explicat care este rețeta sa de cozonac, cu care nu dă greș niciodată. ”Îți lasă gura apă”, afirmă artista.



Saveta Bogdan își face singură cozonac de Crăciun și se laudă că desertul tradițional îi este foarte bine.

Artista a explicat, pentru click.ro, care este rețeta ei de cozonac cu nucă, rahat și cacao.

Rețeta de cozonac a Savetei Bogdan. ”E un deliciu”

”Pentru doi cozonaci aveți nevoie de 1 kilogram de făină, 5 ouă, lapte-cam o cană, trebuie să fie călduț, zahăr-250 gr, 150 gr. unt topit, 50 de grame de drojdie, esențe de vanilie și de rom, coajă rasă de portocale și de lămâie. Drojdia se amestecă împreună cu puțin zahăr, cu laptele călduț și cu puțină făină, până devine o pastă, apoi se lasă la loc cald 10 minute. Se toarnă făina pe masă, iar în mijloc adăugați drojdia și ouăle bătute. În timp ce frământăm, preț de 30 de minute, se adaugă în aluat și untul topit. Aluatul este gata când nu se mai lipește de mână. Se lasă apoi la dospit, la loc cald, timp de vreo o oră, până când își dublează volumul”, a detaliat Saveta Bogdan.

”Apoi, aluatul se împarte în bucăți, se întinde și se adaugă umplutura, făcută din cacao, rahat și nucă pisată. Se rulează și se pune în tavă. Cozonacul se unge cu ou bătut, peste care se presară zahăr tos. Băgăm la cuptor preț de 45 de minute, poate chiar mai mult, verificați-l cu o scobitoare. Dacă o înfigeți în cozonac și iese curată înseamnă că e gata copt. Se scoate tava și se lasă la răcit. E un deliciu. Poftă bună! Fac cel mai bun cozonac, îți lasă gura apă”, a adăugat artista.

Saveta Bogdan are o fată

Saveta Bogdan este unul dintre numele cunoscute ale muzicii populare românești.

În plan personal, artista nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț a murit, iar cel de-al doilea i-a fost infidel, având nu mai puțin de 80 de amante. Artista are o fiică, Cătălina, care este asistentă medicală la un azil în America.