07 oct. 2025, 08:30, Showbiz
Surpriză la Antena 1. Data exactă când va începe Chefi la Cuțite, sezon 16. Filmările au debutat la Piața Obor din București

Chefi la Cuțite, sezonul 16, va debuta în această toamnă, anunță Antena 1. Filmările au debutat la Piața Obor din București, iar cei patru jurați vin cu detalii legate de noutățile care vor apărea în noul sezon. De altfel, Chef Richard Abou Zaki a precizat că începutul ediției va fi unul „fulgerător”.

Noul sezon al emisiunii Chefi la Cuțite va debuta în această toamnă. Show-ul culinar are premiera la data de 16 noiembrie 2025, iar acesta va fi difuzat în fiecare duminică, luni, marți și miercuri. Emisiunea va începe la ora 20:00, duminică, 16 noiembrie, iar în celelalte zile, difuzarea are loc de la ora 20:30.

Noul sezon Chefi la Cuțite începe în noiembrie

Sezonul 16 aduce, însă, și un debut mai diferit. Începutul noului sezon a fost filmat la Piața Obor din București, un loc cu totul neașteptat.

„Sezonul acesta vine cu noutăți incredibile, care vă vor uimi și vor aduce și mai multă intrigă și tensiune, crescând competiția dintre noi, jurații. Avem un început fulgerător al amuletelor acestui sezon, acolo unde nu m-aș fi așteptat: în mijlocul Pieței Obor. Iar acesta e doar începutul…

Dar avem și concurenți din ce în ce mai buni – mai pregătiți și mai pasionați. Nu doar profesioniști fantastici, dar și oameni care iubesc la nebunie bucătăria și vin în fața noastră ca să lupte pentru o nouă șansă în viață și să-și îndeplinească un vis. Iar acesta este lucrul care mă bucură enorm: că, de la sezon la sezon, transmitem excelența în arta culinară, ridicăm nivelul gastronomiei și reușim să arătăm câți români sunt cu adevărat talentați în bucătărie.

Este extraordinar ca cei mai buni români la capitolul gastrononic, din țară și din întreaga lume, să aibă bucuria să vină la Chefi la cuțite pentru a ne arăta cine sunt și pentru a dezvălui poveștile lor întregii Românii. Pentru că toți acești români talentați merită să fie descoperiți”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Chef Orlando Zaharia a precizat că sezonul 16 este „cu totul altfel”, iar emoțiile au fost la fiecare pas, mai ales că această competiție „a venit cu niște noutăți care au crescut tensiunea”. De altfel, Chef Alexandru Sautner a mărturisit că sezonul are „de toate”: „emoție, umor, dar și performanță”, arată a1.ro.

Chef Ștefan Popescu mărturisește că „este un sezon uluitor, cu un alt ritm adus de filmările din afara platoului”.

