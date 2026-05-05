Accident rutier în București, cauzat de un șofer aflat sub influența alcoolului: trei persoane rănite

Trei persoane au fost rănite într-un accident rutier produs marți dimineață în Capitală, provocat de un șofer aflat sub influența alcoolului, relatează Mediafax.

Accident în Capitală, marți dimineața

Potrivit Brigăzii Rutiere, incidentul a avut loc la intersecția bulevardului Iuliu Maniu cu strada Apusului din București.

Un tânăr de 24 de ani, care circula pe strada Apusului, a intrat în coliziune, la intersecție, cu un autoturism condus de o femeie de 47 de ani. În urma impactului, trei persoane au suferit răni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul de 24 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

