Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, în ședință extraordinară de Guvern cu două ore înainte de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură

Ilie Bolojan, în ședință extraordinară de Guvern cu două ore înainte de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură

Ilie Bolojan, în ședință extraordinară de Guvern cu două ore înainte de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ilie Bolojan participă astăzi, la ora 9:30, la o ședință extraordinară de Guvern, în format hibrid, cu doar două ore înaintea ședinței din Parlament, în care se va vota moțiunea de cenzură, la care, de asemenea, premierul va participa.

Update: Reprezentanții Guvernului au anunțat că pe ordinea de zi sunt două proiecte de ordonanță de urgență.

  • Unul vizează modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură.
  • Cel de al doilea este pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021–2027,

De altfel, pe ordinea de zi sunt și două proiecte de hotărâri de Guvern.

  • Primul vizează aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, iar al doilea aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate şi autorizate fără taxă.

Știre inițială

Ilie Bolojan participă astăzi la o ședință extraordinară de Guvern, înainte cu puțin timp de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură

Conform departamentului de comunicare al Guvernului, pe ordinea de zi a ședinței se va afla o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii, necesară pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR, însă este posibil ca pe agendă să fie incluse și alte proiecte.

Ilie Bolojan, premierul României / Mediafax Foto

Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

La ora 11:00 are loc dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură, inițiate de 254 de deputați și senatori, în Plenul Reunit al Parlamentului României.

Moțiunea de cenzură depusă în data de 28 aprilie 2026 se intitulează „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

Demersul a apărut după ruptura oficială dintre PSD și partenerii de guvernare. PSD a decis nu doar să iasă de la guvernare, ci și să facă un pas politic riscant: să depună moțiunea împreună cu AUR.

Documentul a fost semnat de peste 250 de parlamentari, ceea ce arată că nemulțumirea față de Guvern este larg răspândită, cel puțin la nivel declarativ. Pentru a trece, moțiunea are nevoie de 233 de voturi.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Marius Budăi: ”România plătește astăzi prețul încăpățânării lui Bolojan”/ ”A susține în continuare un premier cu acest bilanț ar fi iresponsabilitate”
10:27
Marius Budăi: ”România plătește astăzi prețul încăpățânării lui Bolojan”/ ”A susține în continuare un premier cu acest bilanț ar fi iresponsabilitate”
REACȚIE Raluca Turcan: ”Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD”
09:46
Raluca Turcan: ”Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD”
FLASH NEWS Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, declarații alarmiste înainte de moțiune: „În 11 zile, țara și noi toți am pierdut 10 miliarde de lei”
09:37
Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, declarații alarmiste înainte de moțiune: „În 11 zile, țara și noi toți am pierdut 10 miliarde de lei”
FLASH NEWS Prefecta șoferiță de TIR din Neamț și-a numit purtător de cuvânt un căpitan de vas de cursă lungă. Gândul publică poze de pe TIR cu prefecta USR
08:11
Prefecta șoferiță de TIR din Neamț și-a numit purtător de cuvânt un căpitan de vas de cursă lungă. Gândul publică poze de pe TIR cu prefecta USR
EXCLUSIV Un contrabandist cu țigări, condamnat la pușcărie, lângă mâna dreaptă a lui Bolojan din Oradea. A pus și el umărul la mitingul de susținere a premierului
06:00
Un contrabandist cu țigări, condamnat la pușcărie, lângă mâna dreaptă a lui Bolojan din Oradea. A pus și el umărul la mitingul de susținere a premierului
FLASH NEWS S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
06:00
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
Mediafax
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Digi24
„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”. Temerea persistentă a Europei: „fereastra de oportunitate” a lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt Executiv, la cel demis cu cele mai multe voturi
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Ce branduri chinezești au ales românii. Două mărci domină clar piața
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
Fizicienii au descoperit o fractură în structura timpului
VIDEO Cum a apărut Gigi Becali în Parlament, pentru votul de la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Ce a spus despre George Simion
10:56
Cum a apărut Gigi Becali în Parlament, pentru votul de la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Ce a spus despre George Simion
FLASH NEWS Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
10:48
Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
Gândul de Vreme Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul
10:32
Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul
ANALIZĂ Bloomberg: România, în plină criză politică și economică, votează soarta Guvernului Bolojan, dar fără o soluție clară pentru ziua de mâine
10:27
Bloomberg: România, în plină criză politică și economică, votează soarta Guvernului Bolojan, dar fără o soluție clară pentru ziua de mâine
FLASH NEWS Revoltă la marginea Iașului: localnicii dintr-o comună cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case
10:16
Revoltă la marginea Iașului: localnicii dintr-o comună cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case
SPORT Nicușor Dan i-a decorat pe „eroii de la Sevilla”: echipa Steaua, câștigătoare a CCE în 1986, omagiată de președintele României
10:06
Nicușor Dan i-a decorat pe „eroii de la Sevilla”: echipa Steaua, câștigătoare a CCE în 1986, omagiată de președintele României

Cele mai noi

Trimite acest link pe