Ilie Bolojan, în ședință extraordinară de Guvern cu două ore înainte de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură

Ilie Bolojan participă astăzi, la ora 9:30, la o ședință extraordinară de Guvern, în format hibrid, cu doar două ore înaintea ședinței din Parlament, în care se va vota moțiunea de cenzură, la care, de asemenea, premierul va participa.

Update: Reprezentanții Guvernului au anunțat că pe ordinea de zi sunt două proiecte de ordonanță de urgență.

Unul vizează modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură.

Cel de al doilea este pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021–2027,

De altfel, pe ordinea de zi sunt și două proiecte de hotărâri de Guvern.

Primul vizează aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, iar al doilea aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate şi autorizate fără taxă.

Știre inițială

Conform departamentului de comunicare al Guvernului, pe ordinea de zi a ședinței se va afla o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii, necesară pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR, însă este posibil ca pe agendă să fie incluse și alte proiecte.

Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

La ora 11:00 are loc dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură, inițiate de 254 de deputați și senatori, în Plenul Reunit al Parlamentului României.

Moțiunea de cenzură depusă în data de 28 aprilie 2026 se intitulează „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

Demersul a apărut după ruptura oficială dintre PSD și partenerii de guvernare. PSD a decis nu doar să iasă de la guvernare, ci și să facă un pas politic riscant: să depună moțiunea împreună cu AUR.

Documentul a fost semnat de peste 250 de parlamentari, ceea ce arată că nemulțumirea față de Guvern este larg răspândită, cel puțin la nivel declarativ. Pentru a trece, moțiunea are nevoie de 233 de voturi.

