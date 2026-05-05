Kievul răspunde Moscovei, după „pauza” în război cerută de Putin între 8 și 9 mai. Ucraina instituie propriul armistițiu pe 5 și 6 mai

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va respecta propriul armistițiu începând din noaptea de 5 spre 6 mai, într-o mișcare care vine înaintea încetării focului unilaterale anunțate de Rusia pentru 8 și 9 mai, când rușii sărbătoresc „Ziua Victoriei” împotriva Germaniei naziste.

În plin conflict cu Rusia, Kievul a făcut un anunț surprinzător ca reacție la armistițiul cerut de Putin pentru Ziua Victoriei. Președintele Volodimir Zelenski a transmis luni că Ucraina va institui un regim propriu de încetare a focului începând cu ora 00:00, în noaptea de 5 spre 6 mai, într-un gest care schimbă dinamica ultimelor zile pe front, scrie Le Monde.fr.

Decizia vine în contextul în care Moscova a anunțat, la rândul său, un armistițiu unilateral pentru 8 și 9 mai, perioadă în care Rusia marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, una dintre cele mai importante date simbolice pentru Kremlin.

„Până în prezent, nu a existat nicio cerere oficială adresată Ucrainei cu privire la modalităţile de încetare a ostilităţilor despre care se discută pe reţelele sociale ruseşti. În acest sens, anunţăm un regim de încetare a focului începând cu ora 00:00, în noaptea de 5 spre 6 mai”, a declarat Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe X.

Moscova propune propriul armistițiu pentru 8 și 9 mai

Separat, Ministerul Apărării al Federației Ruse a transmis că, în baza unei decizii luate de Vladimir Putin, forțele ruse vor respecta o încetare unilaterală a ostilităților în zilele de 8 și 9 mai 2026.

„În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a fost declarat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026”, a transmis Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Moscova a precizat că se așteaptă ca Ucraina să urmeze același exemplu și să respecte încetarea focului în aceleași zile, inclusiv în 9 mai, când în Moscova va avea loc tradiționala paradă militară din Piața Roșie.

