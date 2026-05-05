Prima pagină » Știri externe » Kievul răspunde Moscovei, după „pauza” în război cerută de Putin între 8 și 9 mai. Ucraina instituie propriul armistițiu pe 5 și 6 mai

Kievul răspunde Moscovei, după „pauza” în război cerută de Putin între 8 și 9 mai. Ucraina instituie propriul armistițiu pe 5 și 6 mai

Mihai Tănase
Kievul răspunde Moscovei, după
Volodimir Zelenski - Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va respecta propriul armistițiu începând din noaptea de 5 spre 6 mai, într-o mișcare care vine înaintea încetării focului unilaterale anunțate de Rusia pentru 8 și 9 mai, când rușii sărbătoresc „Ziua Victoriei” împotriva Germaniei naziste.

În plin conflict cu Rusia, Kievul a făcut un anunț surprinzător ca reacție la armistițiul cerut de Putin pentru Ziua Victoriei. Președintele Volodimir Zelenski a transmis luni că Ucraina va institui un regim propriu de încetare a focului începând cu ora 00:00, în noaptea de 5 spre 6 mai, într-un gest care schimbă dinamica ultimelor zile pe front, scrie Le Monde.fr.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

Decizia vine în contextul în care Moscova a anunțat, la rândul său, un armistițiu unilateral pentru 8 și 9 mai, perioadă în care Rusia marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, una dintre cele mai importante date simbolice pentru Kremlin.

„Până în prezent, nu a existat nicio cerere oficială adresată Ucrainei cu privire la modalităţile de încetare a ostilităţilor despre care se discută pe reţelele sociale ruseşti. În acest sens, anunţăm un regim de încetare a focului începând cu ora 00:00, în noaptea de 5 spre 6 mai”, a declarat Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe X.

Moscova propune propriul armistițiu pentru 8 și 9 mai

Separat, Ministerul Apărării al Federației Ruse a transmis că, în baza unei decizii luate de Vladimir Putin, forțele ruse vor respecta o încetare unilaterală a ostilităților în zilele de 8 și 9 mai 2026.

„În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a fost declarat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026”, a transmis Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Putin obține dividende din haos / Foto – Mediafax

Moscova a precizat că se așteaptă ca Ucraina să urmeze același exemplu și să respecte încetarea focului în aceleași zile, inclusiv în 9 mai, când în Moscova va avea loc tradiționala paradă militară din Piața Roșie.

Recomandarea autorului

Atac masiv al Rusiei cu 210 drone în Ucraina: blocuri lovite în Odesa, benzinării și infrastructură critică, în flăcări la Harkov

Rusia renunță la tancuri și rachete la parada de 9 Mai de „Ziua Victoriei”. Motivul critic invocat de Moscova

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
10:48
Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
ANALIZĂ Bloomberg: România, în plină criză politică și economică, votează soarta Guvernului Bolojan, dar fără o soluție clară pentru ziua de mâine
10:27
Bloomberg: România, în plină criză politică și economică, votează soarta Guvernului Bolojan, dar fără o soluție clară pentru ziua de mâine
FLASH NEWS Starmer și Macron condamnă atacurile Iranului asupra Emiratelor și cer oprirea imediată a escaladării tensiunilor din Golf
09:44
Starmer și Macron condamnă atacurile Iranului asupra Emiratelor și cer oprirea imediată a escaladării tensiunilor din Golf
APĂRARE Italia și Azerbaidjan își extind parteneriatul strategic în energie și apărare. Meloni: „Livrările de petrol și gaze din Baku sunt cruciale”
08:44
Italia și Azerbaidjan își extind parteneriatul strategic în energie și apărare. Meloni: „Livrările de petrol și gaze din Baku sunt cruciale”
EXTERNE Tragedie în China: cel puțin 21 de morți într-o explozie la o fabrică de artificii
08:39
Tragedie în China: cel puțin 21 de morți într-o explozie la o fabrică de artificii
FLASH NEWS Alertă la Washington. Agenți federali au împușcat un bărbat înarmat lângă Casa Albă, la scurt timp după trecerea coloanei oficiale a lui JD Vance
08:15
Alertă la Washington. Agenți federali au împușcat un bărbat înarmat lângă Casa Albă, la scurt timp după trecerea coloanei oficiale a lui JD Vance
Mediafax
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Digi24
„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”. Temerea persistentă a Europei: „fereastra de oportunitate” a lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt Executiv, la cel demis cu cele mai multe voturi
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Ce branduri chinezești au ales românii. Două mărci domină clar piața
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
Fizicienii au descoperit o fractură în structura timpului
VIDEO Cum a apărut Gigi Becali în Parlament, pentru votul de la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Ce a spus despre George Simion
10:56
Cum a apărut Gigi Becali în Parlament, pentru votul de la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Ce a spus despre George Simion
Gândul de Vreme Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul
10:32
Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul
REACȚIE Marius Budăi: ”România plătește astăzi prețul încăpățânării lui Bolojan”/ ”A susține în continuare un premier cu acest bilanț ar fi iresponsabilitate”
10:27
Marius Budăi: ”România plătește astăzi prețul încăpățânării lui Bolojan”/ ”A susține în continuare un premier cu acest bilanț ar fi iresponsabilitate”
FLASH NEWS Revoltă la marginea Iașului: localnicii dintr-o comună cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case
10:16
Revoltă la marginea Iașului: localnicii dintr-o comună cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case
SPORT Nicușor Dan i-a decorat pe „eroii de la Sevilla”: echipa Steaua, câștigătoare a CCE în 1986, omagiată de președintele României
10:06
Nicușor Dan i-a decorat pe „eroii de la Sevilla”: echipa Steaua, câștigătoare a CCE în 1986, omagiată de președintele României
REACȚIE Raluca Turcan: ”Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD”
09:46
Raluca Turcan: ”Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD”

Cele mai noi

Trimite acest link pe