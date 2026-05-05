Regula celor 90 de minute înainte de cafea. Corpul va răspunde altfel la cofeină

Regula celor 90 de minute înainte de cafea

Așa-numita „regulă a celor 90 de minute” recomandă să aștepți circa 1,5 ore după ce te-ai trezit și vrei să savurezi prima cafea a zilei, scrie larazon.es.

Acest obicei se bazează pe ideea că momentul în care consumi cofeina poate influența nivelurile de energie, performanța creierului, funcțiile hormonale.

Când te trezești, dis de dimineață, corpul eliberează instant o doză mare de cortizol.

Consumul de cofeină la acea oră poate interfera cu acest proces natural, avertizează medicii.

Cum funcționează cofeina în corpul tău

Cofeina blochează adenozina, neurotransmițătorul care se acumulează în timpul zilei și-ți dă senzația de oboseală.

Prin inhibare acestui proce, cofeina reduce percepția oboselii și crește (temporar) viteza de reacție.

Totuși, dacă bei o cafea imediat cum te trezești, corpul nu este încă „reglat” după somn.

Astfel, cafeaua va avea un efect diminuat și vei dori…alta, la scurt timp.

Impactul asupra nivelurilor de energie

Unii specialiști sugerează că trebuie să aștepți 60-90 de minute pentru a te bucura cum se cuvine de cafeaua ta.

În teorie, asta ar permite ca această cafea să își facă efectul, când nivelul de cortizol începe să scadă în mod natural.

Legătura dintre cortizol, cofeină și performanță este greu de înțeles și depinde de mulți factori.

Aceștia sunt sensibilitatea individuală la cofeină, calitatea somnului și obiceiurile generale de consum.

Momentul savurării cafelei, cantitatea băută, greutatea corporală, genele, orele de somn, hidratarea, toți reprezintă factori importanți.

În cazul celor cu sensibilitate mare la cofeină, chiar și o cantitate mică poate duce la insomnii și anxietate, indiferent de momentul zilei.

Regula celor 90 de minute trebuie înțelească în sensul optimizării consumului de cafea, nu ca o regulă bătută în „cuie”.

Cafeaua poate face parte dintr-o rutină zilnică sănătoasă, cât timp este adaptată la nevoile persoanei respective.

Trebuie evitat consumul excesiv sau prea tardiv în timpul zilei, deoarece poate duce la complicații, avertizează medicii.

