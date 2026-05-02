Ministra Oana Țoiu a sesizat Consiliul de Securitate al ONU pentru dronele rusești intrate în spațiul aerian al României

Ruxandra Radulescu
Oana Țoiu | Foto - Mediafax

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că România a semnalat în Consiliul de Securitate al ONU, privind incidentele legate de dronele ruseşti care au încălcat spațiul aerian al României, transmite Agerpres.

”Am avut o intervenţie în Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite – a fost la începutul săptămânii o conversaţie găzduită de Bahrein despre securitatea maritimă – şi atunci am cerut şi noi, România, să intervenim pentru a putea să semnalăm, chiar în Consiliul de Securitate, riscurile pe care le vedem şi să condamnăm ferm, la nivel diplomatic, decizia pe care Federaţia Rusă a luat-o, în primul rând, atacul pe care îl are în Ucraina şi uciderea civililor şi atacul infrastructurii civile şi, evident, lipsa de responsabilitate care a dus la încălcarea spaţiului aerian al României, spaţiului aerian aliat”, a spus Oana Ţoiu, la TVR Info.

Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, privind dronele intrate în spațiul aerian al României

Ministra Țoiu a precizat că ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE pentru ”a i se clarifica protestul ferm” al României în ceea ce priveşte incidentele cu drone intrate în spaţiul naţional.

”Au fost mai multe drone aparţinând Federaţiei Ruse, drone pe care Rusia le foloseşte în războiul ilegal de agresiune împotriva Ucrainei, chiar şi la graniţa noastră şi, iată, în câteva momente au trecut de graniţa noastră, au ajuns în spaţiul nostru aerian, iar cazul recent este un caz în care au ajuns şi pe teritoriul României, de-a binelea, în gospodării.

Mai grav decât atât este că erau drone care aveau încărcătură explozivă. Este pentru prima dată, de la începutul războiului, când avem acest risc direct la care suntem supuşi şi atunci, evident, răspunsul diplomatic a trebuit să fie ferm. Ambasadorul a fost convocat, a fost convocat la nivelul directorului de spaţiu pentru a i se clarifica protestul ferm al României”, a precizat ministrul de Externe.

Mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al României

Pe 25 aprilie, o dronă a Federaţiei Ruse a pătruns neautorizat în spaţiul aerian românesc şi a avariat o gospodărie şi un stâlp de electricitate pe o stradă de la marginea municipiului Galaţi, fără a exploda şi fără fi înregistrate victime. Drona, care avea încărcătură explozivă, a fost ridicată de specialişti şi detonată controlat în afara oraşului. Au fost evacuate 515 persoane din municipiul Galaţi.

Pe 26 aprilie, Ministerul Apărării Naţionale a fost informat despre faptul că între localităţile Luncaviţa şi Văcăreni din judeţul Tulcea a fost semnalată existenţa unor fragmente de dronă. Pirotehniştii Serviciului Român de Informaţii au depistat încărcături explozive în acele fragmente de dronă.

Sâmbătă, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti după ce radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spaţiul aerian naţional, în zona Chilia, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

