O afacere românească cu tradiție a fost vândută unei companii din Ungaria. Care au fost motivele tranzacției

Curtea Veche Publishing, una dintre editurile cu tradiție din România, a fost cumpărată de compania Libri-Bookline, cea mai mare librărie online din Ungaria. Compania ungară a achiziționat 51% din acțiunile editurii Curtea Veche, transmite Profit.ro.

Compania Libri-Bookline, care deține și o rețea de librării fizice, cu venituri anuale nete de peste 20 milioane euro, a cumpărat editura Curtea Veche Publishing.

Fondatoarea editurii Curtea Veche: „Lucrurile s-au schimbat foarte mult”

Acțiunile au fost vândute de Irina Mate Arsene, cea care a fondat editura, în anul 1998 și care controla 96,93% din acțiuni. Ea a rămas acum cu o participație de 45,92%.

„Libri-Bookline ne-a vizitat în februarie 2025. Au avut discuții cu mai multe edituri și lanțuri de librării, obiectivul lor fiind extinderea pe piețele vecine Ungariei. În final, după mai multe discuții, am decis să vând pachetul majoritar de acțiuni. Față de momentul înființării editurii, în anul 1998, lucrurile s-au schimbat foarte mult, iar prezența Libri-Bookline ne va ajuta să evoluăm mai bine pe o piață dificilă”, a declarat Irina Mate pentru Profit.ro .

„Legislația actuală face dificilă viața curentă a oricărei edituri private din România”

La rândul său, directorul general al editurii, Nemethi Andras Barna, fiul Irinei Mate, a afirmat că ultimii ani au fost dificili pentru Curtea Veche Publishing. Acesta a adăugat că prezența unui partener serios și stabil în acționariatul companiei este de bun augur.

Fiul Irinei Mate deține 0,02% din acțiuni.

„Legislația actuală face dificilă viața curentă a oricărei edituri private din România. Timp de șase luni am analizat dacă este sau nu oportună această tranzacție și am analizat viitoarele sinergii generate de intrarea în acționariat a Libri-Bookline. Noi am considerat că este o oportunitate să acceptăm oferta lor, să ne asociem cu un partener serios, puternic, stabil. Prezența Libri-Bookline în acționariatul Curtea Veche ne va ajuta să devenim o editură modernă, apropiată modelului unei edituri din Europa de Vest”, spune CEO-ul companiei pentru Profit.ro.

