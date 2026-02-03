Prima pagină » Diverse » Soluția găsită de administratorii unui celebru cimitir din SUA, pe fondul crizei de spațiu, a provocat critici și controverse

Soluția găsită de administratorii unui celebru cimitir din SUA, pe fondul crizei de spațiu, a provocat critici și controverse

03 feb. 2026, 22:18, Diverse
Soluția găsită de administratorii unui celebru cimitir din SUA, pe fondul crizei de spațiu, a provocat critici și controverse
Transformarea trupurilor celor decedați în sol fertil, printr-un proces numit reducere organică naturală… este soluția propusă de administratorii unui celebru cimitir din Statele Unite.

„Este o modalitate de a integra generarea de venituri cu regenerarea ecologică”, a declarat Joseph Charap, vicepreședinte pentru horticultură la Green-Wood, potrivit Wall Street Journal.

Cum funcționează „compostarea umană”,

Acest proces, considerat neobișnuit și controversat, folosește bacteriile naturale ale unui corp pentru a descompune țesutul uman. Trupul este plasat într-un recipient sigilat, alături de materiale organice precum fân, paie și trifoi, într-un mediu atent controlat.

După aproape 40 de zile, totul este transformat în compost, cu excepția oaselor, care sunt măcinate și adăugate amestecului final. Solul astfel obținut va fi folosit pentru îngrijirea copacilor și a spațiilor verzi din cimitir.

Interesul pentru astfel de soluții vine pe fondul îmbătrânirii generației „baby boomers” și al cererii tot mai mari pentru opțiuni funerare ecologice.

De altfel, 61% dintre americani preferă alternative prietenoase cu mediul, iar incinerarea este deja metoda dominantă, potrivit Asociației Naționale a Directorilor de Pompe Funebre.

Autoritățile din 14 state americane au legalizat deja compostarea umană, începând cu Washington, în anul 2019.

„Ne confruntăm cu moartea la o scară pe care nu am mai văzut-o până acum, din cauza dimensiunii generației baby boom”, a declarat senatorul Jamie Pedersen, liderul majorității din Senatul statului Washington, care a promovat legislația.

Potrivit Asociației Naționale a Directorilor de Pompe Funebre, aproximativ 3 milioane de americani mor anual, iar acest număr ar putea ajunge la 4 milioane pe an în următoarele două decenii. Incinerarea este folosită în peste 60% dintre cazuri, procent ce ar putea crește la 82% până în 2045.

FOTO – Caracter ilustrativ

Chiar și în Europa, Parlamentele din Germania, Elveția, Belgia și Marea Britanie analizează posibilitatea de a face același lucru.

Critici și controverse

Conferința Episcopilor Catolici din SUA s-a opus acestei practici, afirmând că nu reflectă respectul cuvenit corpului uman.

„Trupurile umane nu sunt deșeuri menajere”, a declarat Dennis Poust, director executiv al Conferinței Catolice din statul New York.

În general, oponenții acestei metode susțin că transformarea trupurilor în compost ar putea fi toxică.

Industria funerară americană, estimată la 20 de miliarde de dolari anual, este dominată de mult timp de aceleași instituții: case funerare, cimitire, crematorii și organizații religioase.

