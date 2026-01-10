Când pică în 2026 Moșii de iarnă, cunoscuți în popor și sub numele de Sâmbăta Morților. Superstițiile care trebuie respectate în acea zi

Moșii de iarnă, cunoscuți în popor și sub numele de Sâmbăta Morților, reprezintă o sărbătoare religioasă importantă, fiind una dintre cele mai importante zile de pomenire generală a celor plecați dintre noi. Această zi are o încărcătură spirituală profundă, alături de Moșii de vară, fiind dedicată tuturor celor adormiți… copii, părinți, bunici, strămoși și rude apropiate.

În credința populară, „moșii” desemnează spiritele celor morți, care în această zi se întorc simbolic printre cei vii pentru a primi rugăciuni, lumină și milostenie, scrie Click.

Conform tradiției, Moșii de iarnă trebuie respectați cu strictețe, deoarece nerespectarea obiceiurilor poate aduce necazuri, boală sau lipsă de liniște sufletească. Tocmai de aceea, această zi este privită cu seriozitate, iar oamenii încearcă să urmeze toate rânduielile bisericești și populare transmise din generație în generație.

Când pică Moșii de iarnă, în 2026

Data Moșilor de iarnă nu este fixă, ci depinde de data Paștelui, iar în calendarul ortodox această zi cade întotdeauna într-o sâmbătă, mai exact în cea de dinaintea lăsatului sec de carne, cunoscută și sub numele de „Sâmbăta înfricoșătoarei Judecăți”.

În popor, ziua mai este numită și „Sâmbăta părinților”, tocmai pentru că este dedicată pomenirii tuturor celor adormiți.

În 2026, Moșii de iarnă pică pe 14 februarie. În calendarul popular, această zi este considerată una dintre cele mai importante sărbători ale anului, făcând parte, alături de Moșii de Sâmedru, din categoria „moșilor cei mari de peste an”, zile care au un rol esențial în echilibrul dintre lumea celor vii și lumea celor morți.

În dimineața Moșilor de iarnă, în toate bisericile se oficiază Sfânta Liturghie, urmată de slujba de Parastas. Credincioșii vin la biserică cu pomelnice pe care sunt trecute numele celor adormiți, dar și cu mâncăruri care urmează să fie sfințite.

Participarea la slujbă este considerată extrem de importantă, pentru că rugăciunile rostite în această zi sunt dedicate tuturor celor morți, cunoscuți sau necunoscuți.

Legătura dintre pomenirea morților din această sâmbătă și Duminica Înfricoșătoarei Judecăți nu este întâmplătoare. Conform credinței creștine, fiecare om, fie el viu sau decedat, va lua parte la judecată, iar pomenirile făcute acum aduc alinare sufletelor celor plecați, dar și liniște celor rămași.

După slujba de la biserică, oamenii merg la cimitir, unde aprind lumânări, tămâiază mormintele și duc flori. Pe drum sau la poarta cimitirului, se împart pachete cu mâncare sfințită, mai ales persoanelor nevoiașe.

Pomana de Moșii de iarnă are o semnificație aparte, iar mâncărurile oferite respectă tradiții vechi. În multe zone ale țării, Moșii de iarnă mai sunt numiți și „Moșii de piftii”, deoarece piftia este preparatul nelipsit de pe mesele de pomenire.

Alături de piftie, se mai dau colivă, colaci, vin, orez cu lapte, plăcinte cu brânză, fructe și diverse feluri de mâncare gătită, oferite în vase care rămân de pomană. De asemenea, lumânările sunt nelipsite, fiind simbolul luminii care călăuzește sufletele celor morți.

Moșii de iarnă – tradiții și obiceiuri care trebuie respectate cu strictețe în această zi

Tradițiile populare legate de Moșii de iarnă includ atât lucruri care trebuie făcute, cât și interdicții clare. Se spune că această zi trebuie ținută pentru a fi ferit de nebunie și pentru a avea o viață lungă și liniștită.

În gospodării, nu se mătură gunoiul afară, deoarece există credința că acesta ar ajunge în gura morților. Femeile nu lucrează și nu spală rufe, fiindcă se spune că cine spală de Moșii de iarnă va tremura tot anul, asemenea piftiei.

Un alt obicei important este legat de piftie: aceasta este ultima zi în care se mai mănâncă acest preparat. Dacă rămâne piftie pentru ziua următoare, tradiția spune că trebuie aruncată, altfel iarna se va întoarce cu ger puternic și ninsori.

La cimitir, se aprind minimum două lumânări la fiecare mormânt, pentru a le ține cald sufletelor celor adormiți și pentru a le lumina drumul în lumea de dincolo.

Autorul mai recomandă:

Ce poți să împarți înainte de Crăciun pentru liniște și sănătate în familie. Ce simbolizează mărul oferit de pomană

Ce nu este bine să faci de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe 8 noiembrie. RUGĂCIUNEA care trebuie rostită în această zi sfântă

1,5 milioane de oameni se adună la parada de „Ziua Morților” din Mexico City, considerată cea mai strălucitoare sărbătoare a Mexicului