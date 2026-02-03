„Cea mai bine plătită meserie din lume” este pe cale de dispariție. În ce domeniu se câştigă acum 1.000 dolari pe oră

Mulți oameni se tem deja că inteligența artificială (AI) va distruge locuri de muncă, în viitor, dar liderii din tehnologie susţin că AI va crea în același timp multe altele joburi. De exemplu, trainerii profesioniști pentru modelele software, care pot câștiga chiar și 1.000 de dolari pe oră, deși viitorul acestora este incert, pentru că experții se așteaptă ca acest tip de muncă să dispară odată cu perfecționarea software-urilor care utilizează AI.

Mai multe startupuri, cu nume precum Surge AI (evaluată anul trecut la 25 de miliarde de dolari) și Turing (evaluată la 2,2 miliarde de dolari, conform Pitchbook), formează o piață nouă care angajează profesioniști pentru a antrena sistemele AI, de obicei ca freelanceri. Astfel, s-a creat un nou tip de „gig economy” pentru munca de birou, scrie Bloomberg.

Printre cele mai mari astfel de companii se numără Mercor.io Corp., fondată în anul 2023 și evaluată la 10 miliarde de dolari, adesea menționată ca una dintre cele mai dinamice startupuri din AI.

Aproape 30.000 de persoane din diverse domenii, avocați, medici, consultanți financiari, bucătari, osteopați, sunt plătite cu ora de către Mercor pentru a antrena modelele de AI să devină mai competente în acele domenii, de multe ori pentru clienți precum OpenAI, Anthropic sau Google. Mercor intenționează să-și extindă baza de colaboratori „de mai multe ori”, după cum afirmă fondatorul și directorul general Brendan Foody.

Personalul care interacționează cu clienții, la o astfel de companie, este obligat să lucreze șase zile pe săptămână, cu opțiunea de a lucra de acasă, sâmbăta, iar procesul de recrutare pentru colaboratori este automatizat, candidații fiind selectați prin interviuri video susținute cu ajutorul AI.

Activitatea trainerilor AI se desfășoară în secret, protejată de acorduri stricte de confidențialitate, și este dificilă din punct de vedere tehnic.

De multe ori, colaboratorii creează ghiduri de evaluare („evals” sau „rubrics”), care sunt folosite apoi pentru a învăța modelele AI și a le evalua răspunsurile, un proces similar conceperii examenului de barou pentru avocați.

Dar, oricât de sumbru și paradoxal ar părea să antrenezi un sistem care te-ar putea înlocui, colaboratorii Mercor spun că plata este excelentă, iar unul dintre ei – care a dorit să rămână anonim – a declarat că nu va mai câștiga niciodată la fel de bine ca acum.

Compania care plăteşte trainerii 1.000 dolari pe oră

O altă companie care își plătește colaboratorii la fel de bine este Scale AI, care în trecut plătea lucrători din Filipine și India chiar și cu un cent pe sarcină. Acum, compania recrutează colaboratori cu diplome de master și doctorat pentru sarcini mai complexe.

Surge AI oferă până la 1.000 de dolari pe oră pentru expertiza fondatorilor de startupuri și a investitorilor de tip venture capital, și a colaborat cu peste 20.000 de profesioniști cu doctorate.

Este greu de spus dacă aceasta va fi noua formă de muncă ce va umple golul lăsat de AI în piețele muncii, în timp ce multe alte slujbe se transformă, mai ales că aceste schimbări vor fi greu de definit și de urmărit.

„În trecut, un marketer lucra în echipă cu un inginer și un designer pentru un proiect. […] Acum, e posibil ca totul să fie făcut de o singură persoană. Vom vedea multe slujbe hibride și fuziuni între titlurile de job”, spune Wade Foster, CEO al companiei de automatizare a fluxului de lucru Zapier Inc.

Recent, Mark Zuckerberg a declarat că, datorită AI, un singur inginer talentat de la Meta poate face acum munca unui întreg departament.

Însă, pentru noua generație de lucrători profesioniști din „gig economy”, viitorul este incert, dacă urmărim exemplul pieței pentru „data labelers” (etichetatorilor de date-n.r.). Mulți dintre aceștia sunt acum înlăturați, sarcinile mai simple fiind preluate de software, iar cele complexe de noii antrenori experți.

Avocații, medicii și foștii jurnaliști care lucrează pentru companii precum Mercor ar putea avea parte de o evoluție similară. Unul dintre ei a spus că se așteaptă ca acest tip de muncă să mai dureze doi ani, poate chiar cinci, cu puțin noroc. Dar, în cele din urmă, și antrenorii experți în AI vor fi, cel mai probabil, înlocuiți de automatizare.

