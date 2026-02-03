Prima pagină » Știri externe » Anunțul politic al momentului vine de la președintele Macron: „Lucrăm la reluarea dialogului cu Putin”

03 feb. 2026, 22:04, Știri externe
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că face pregătiri pentru reluarea dialogului dintre Europa și Rusia pe tema războiului din Ucraina. 

„Trebuie să fie pregătit, deci discuțiile tehnice sunt în pregătire”, a declarat Macron pentru un reporter.

„Este important ca europenii să-și restabilească canalele de comunicare, sunt în curs de pregătire la nivel tehnic”, a adăugat Macron pe durata unei vizite în Haute-Saone.

Macron a declarat că la discuțiile cu Putin ar trebui să i se alăture președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni din cadrul „Coaliției de Voință” care sprijină Ucraina.

Președintele francez a semnalat că dacă Rusia nu-și arată dorința de a negocia un acord de pace dacă continuă să bombardeze Ucraina,  l-a citat POLITICO

„În primul rând, azi vom continua să sprijinim Ucraina, care se află sub bombardamente, în plină iarnă, cu civilii și infrastructura energetică ucraineană atacate de ruși, lucru care nu este tolerabil și nu arată voință reală în a negocia pacea”, a spus Macron.

