Victor Ponta: „Când emiți o factură, jumătate din suma încasată se duce la Bolojan”

În emisiunea Marius Tucă Show din 3 februarie 2026, fostul premier Victor Ponta a vorbit despre propunerea sa de impozitare a dividendelor cu doar 5%, argumentând că este o soluție practică și competitivă față de țările vecine. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Victor Ponta a respins glumele colegilor care l-au întrebat dacă a visat cifra 5 peste noapte, precizând că s-a inspirat direct din realitatea economică.

„Când am făcut eu aia cu 5% la dividende, m-au întrebat toți: „dar ai stat noaptea, ce ai visat, cifra 5?” Nu, domnule, m-am uitat în primul rând că e 5% la bulgari, m-am uitat că în cifru e 4% de acolo, e cu avocați, cu contabilite. Deci am făcut 5% că am zis, de ce să te mai duci în Bulgaria când poți să plătești 5% în România” , spune Victor Ponta

În contrast, a criticat actualul sistem fiscal românesc: 16% impozit pe profit plus 16% pe dividende, ceea ce face un total de 32%, la care se adaugă și TVA de 21% – probabil în creștere, inclusiv la alimente.