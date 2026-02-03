Prima pagină » Actualitate » O polițistă a fost rănită și o mașină distrusă după ce turla unei biserici din Sălaj s-a prăbușit. Pompierii au intervenit de urgență

O polițistă a fost rănită și o mașină distrusă după ce turla unei biserici din Sălaj s-a prăbușit. Pompierii au intervenit de urgență

03 feb. 2026, 22:55, Actualitate
O polițistă a fost rănită și o mașină distrusă după ce turla unei biserici din Sălaj s-a prăbușit. Pompierii au intervenit de urgență
Galerie Foto 3
FOTO - ISU Sălaj

A fost alertă marți seară, în jurul orei 18:30, în orașul Cehu Silvaniei din județul Sălaj, după ce turla unei biserici, care se afla în șantier pentru restaurare, s-a prăbușit peste șosea. O femeie, agent de poliţie în cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, al cărei sediu se află în vecinătatea bisericii, a fost rănită după ce turla s-a prăbușit pe șosea. De asemenea, un autoturism a fost distrus.

FOTO – Antena 3

„În urma evenimentului a rezultat rănirea unei femei, agent de poliţie în cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, care a fost surprinsă de prăbuşire în timp ce se deplasa către sediul poliţiei. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind conştientă”, au transmis reprezentanţii IPJ Sălaj.

După un apel la 112, la faţa locului au fost mobilizate forţe din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei şi Detaşamentului Zalău.

„Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi un autocamion de intervenţie echipat cu un container multirisc, dotat cu echipamente de căutare-salvare. De asemenea, la misiune participă un echipaj canin specializat în căutarea persoanelor sub dărâmături”, au precizat reprezentanţii ISU Sălaj.

Echipele de intervenţie au acţionat prioritar pentru îndepărtarea elementelor de construcţie prăbuşite pe drumul public, în vederea identificării unor posibile victime care ar fi putut fi surprinse atât în exteriorul, cât şi în interiorul lăcaşului de cult.

FOTO – ISU Sălaj

Reprezentanţii ISU precizează că misiunea este în dinamică, zona fiind securizată pentru a permite pompierilor să acţioneze în siguranţă.
Biserica se afla în plin proces de restaurare

Biserica Reformată din Cehu Silvaniei se afla, începând cu anul 2025, în plin proces de restaurare. Investiţia, în valoare de 10.000.000 de lei, este finanţată de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice. Proiectul viza execuţia lucrărilor de restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentului.

De asemenea, în cursul anului trecut, parohia ce are în proprietate biserica a beneficiat de sprijin financiar şi din partea Consiliului Judeţean Sălaj, prin programul judeţean de protecţie a monumentelor istorice.

Conform datelor Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, biserica a fost ridicată la începutul secolului al XV-lea ca lăcaş catolic medieval. Din structura gotică originală se mai păstrau intrarea de sub turn, sanctuarul şi blazoanele familiilor nobiliare Drágffy şi Jakcs.

Trecută la cultul reformat în anul 1530, biserica a suferit transformări majore de-a lungul secolelor, cea mai vizibilă fiind ridicarea turnului baroc cu fleşă metalică, elementul care domina silueta oraşului până la incidentul de marţi seara, notează Antena 3.

