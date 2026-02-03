Victor Ponta: „Singurul program de guvernare al lui Bolojan – tăiem cu toporul”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum Guvernul Bolojan nu are în program altceva decât tăiatul cu toporul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Programul economic este zero. Politică externă, minus. A făcut măcel, a pârjolit. Aia e prima fraudă, la vot, ca să zic așa. Nu există un program de guvernare, există programul toporul. Tăiem cu toporul…”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit cum Guvernul Bolojan nu are în program altceva decât tăiatul cu toporul. Acesta a început prin a spune că programul economic este zero, în timp ce politica externă este pe minus. Politicianul susține că s-a făcut măcel, totul a fost pârjolit. Acesta susține că România o „să moară de infecții”. Ponta se întreabă ce industrii sunt susținute în România? Drept răspuns, acesta susține că niciuna. Toate industriile, adaugă acesta, au fost omorâte. „Cum ieșim din criză”, se mai întreabă politicianul.