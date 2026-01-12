Am făcut calculul complet. Cât costă o înmormântare în 2026. Incinerarea este mai ieftină

În acest material, Gândul.ro a făcut calculul complet asupra costurilor pentru o înmormântare în anul 2026. Tarifele diferă în funcție de pachetele alese, precum și de serviciile religioase. Incinerarea este mai ieftină.

Vezi AICI cât costă un loc de veci în 2026. Gândul.ro a întocmit un tabel complet pentru cele mai importante orașe din România.

Cât costă o înmormântare în 2026

Calculul este raportat la piața actuală din România. În funcție de nevoi și preferințe, tarifele finale pot varia. Însă, Gândul.ro vă aduce în atenție un calcul complet al costurilor pentru o înmormântare în anul 2026. Prețurile diferă în funcție de pachetele pe care cei dragi le aleg pentru defunct.

Pachetul Economic

De pildă, în cazul unui pachet economic, prețurile se situează între 4.000 și 5.500 de lei. Persoanele care optează pentru un astfel de pachet primesc un sicriu din lemn de brad, o cruce, transportul defunctului la capelă/biserică. De asemenea, pregătirea actelor și produsele rituale de bază sunt incluse în pachet.

Pachetul Standard

Prețul unui pachet standard este între 6.500 și 9.000 de lei. Opțiunea include următoarele elemente: Sicriu echipat complet, transport biserică/cimitir, pachete alimentare (pentru 12 persoane).

Pachetul Premium

Prețul unui pachet premium pornește de la 10.000 de lei și poate să depășească suma de 22.000 de lei. Opțiunea include următoarele elemente: Sicriu din lemn de stejar sau de fag, catering extins, aranjamente florale deosebite, limuzină.

Acestor tarife li se adaugă și sumele oferite pentru serviciile religioase. Este estimat un preț între 500 și 1.500 de lei pentru contribuțiile pentru preot, dascăl și clopotar. Contribuțiile variază în funcție de parohie.

În cazul unei incinerări, prețurile sunt mai mici, între 6.000 și 7.500 de lei. Pachetul include un sicriu de tranzit, o urnă, taxa de crematoriu, precum și transportul.

Autorul recomandă: