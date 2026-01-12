Prima pagină » Actualitate » Am făcut calculul complet. Cât costă o înmormântare în 2026. Incinerarea este mai ieftină

Am făcut calculul complet. Cât costă o înmormântare în 2026. Incinerarea este mai ieftină

12 ian. 2026, 15:32, Actualitate
Am făcut calculul complet. Cât costă o înmormântare în 2026. Incinerarea este mai ieftină

În acest material, Gândul.ro a făcut calculul complet asupra costurilor pentru o înmormântare în anul 2026. Tarifele diferă în funcție de pachetele alese, precum și de serviciile religioase. Incinerarea este mai ieftină.

Vezi AICI cât costă un loc de veci în 2026. Gândul.ro a întocmit un tabel complet pentru cele mai importante orașe din România.

Cât costă o înmormântare în 2026

Calculul este raportat la piața actuală din România. În funcție de nevoi și preferințe, tarifele finale pot varia. Însă, Gândul.ro vă aduce în atenție un calcul complet al costurilor pentru o înmormântare în anul 2026. Prețurile diferă în funcție de pachetele pe care cei dragi le aleg pentru defunct.

Pachetul Economic

De pildă, în cazul unui pachet economic, prețurile se situează între 4.000 și 5.500 de lei. Persoanele care optează pentru un astfel de pachet primesc un sicriu din lemn de brad, o cruce, transportul defunctului la capelă/biserică. De asemenea, pregătirea actelor și produsele rituale de bază sunt incluse în pachet.

Pachetul Standard

Prețul unui pachet standard este între 6.500 și 9.000 de lei. Opțiunea include următoarele elemente: Sicriu echipat complet, transport biserică/cimitir, pachete alimentare (pentru 12 persoane).

Pachetul Premium

Prețul unui pachet premium pornește de la 10.000 de lei și poate să depășească suma de 22.000 de lei. Opțiunea include următoarele elemente: Sicriu din lemn de stejar sau de fag, catering extins, aranjamente florale deosebite, limuzină.

Am făcut calculul complet. Cât costă o înmormântare în 2026. Incinerarea este mai ieftină

O înmormântare este mai scumpă decât o incinerare, în 2026

Acestor tarife li se adaugă și sumele oferite pentru serviciile religioase. Este estimat un preț între 500 și 1.500 de lei pentru contribuțiile pentru preot, dascăl și clopotar. Contribuțiile variază în funcție de parohie.

În cazul unei incinerări, prețurile sunt mai mici, între 6.000 și 7.500 de lei. Pachetul include un sicriu de tranzit, o urnă, taxa de crematoriu, precum și transportul.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

TOP România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
16:32
România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
SCANDALOS S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei
16:28
S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei
FLASH NEWS Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască”
16:01
Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască”
TRANSPORT Ciprian Șerban anunță startul pentru proiectarea lotului 1D al Autostrăzii „Unirii”-A8
15:49
Ciprian Șerban anunță startul pentru proiectarea lotului 1D al Autostrăzii „Unirii”-A8
JUSTIȚIE Primul denunț penal împotriva „acaparării Justiției” a fost depus la Parchetul General. Ce a sesizat un celebru avocat în legătură cu Recorder și acuzațiile la adresa Ministrului Justiției
15:34
Primul denunț penal împotriva „acaparării Justiției” a fost depus la Parchetul General. Ce a sesizat un celebru avocat în legătură cu Recorder și acuzațiile la adresa Ministrului Justiției
SCANDALOS Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
15:30
Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Adevărul simplu și trist: De ce cred oamenii în teoriile conspirației?
FLASH NEWS Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
17:05
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
FLASH NEWS DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie
16:58
DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie
LIVE UPDATE 🚨 Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă
16:49
🚨 Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă
ECONOMIE Început de an în forță: Guvernul Bolojan deja s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci, într-o singură zi
16:41
Început de an în forță: Guvernul Bolojan deja s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci, într-o singură zi
MILITAR The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
15:58
The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
ECONOMIE Consilierul lui Isărescu de la BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor ’60 a lui Ceaușescu
15:56
Consilierul lui Isărescu de la BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor ’60 a lui Ceaușescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe