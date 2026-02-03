Precizările Avocatului Poporului în scandalul concediului medical neplătit: „Neplata primei zile face ca statul să eșueze”

Renate Weber a făcut câteva precizări în scandalul concediului medical. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Avocatul Poporului a declarat că există temei solid pentru contestarea măsurii la Curtea Constituțională.

Prima zi de concediu medical nu mai este remunerată. Decizia Guvernului a stârnit un val de nemulțumiri în rândul angajaților, cele mai afectate fiind persoanele cu boli cronice sau pacienții oncologici. Aceștia cer să fie exceptați de la aplicarea noii măsuri. În același timp, sindicaliștii de la Cartel Alfa au solicitat Avocatului Poporului să atace noile reglementări la Curtea Constituțională, motiv pentru care Renate Weber a făcut câteva precizări cu privire la această situație.

”Sunt mai multe motive de neconstituționalitate. 6 motive. Mă refer doar la câteva. E vorba despre dreptul de asigurări sociale de sănătate. Sunt decizii CCR. Noi când plătimasigurări de sănătate, asta aduce drepturi. Din partea statului e importantă această asigurare de plată de risc, în apariția unei boli. Tu ca asigurat ai achitat atribuția ta pentru fondul unic. Când nu se mai plătește, esența dreptului e atinsă. E un drept de ocrtotire a sănătății. Statul trebuie să garanteze în practică acest drept.

Neplata primei zile, face ca statul să eșueze. Există decizii care stauează, ca această indemnizație primită la incapacitate de muncă e din drepturile patrimoniale. Dreptul de proprietate e afectat. Eu credeam că nu se va mai întâmpla. S-a făcut reglementarea cu OG. Noi am atacat în pandemie mai multe acte. Avem decizii CCR că nu pot fi restrânse exerciții de drepturi prin OUG. Nu mai prin lege se poate”, a declarat Avocatul Poporului, la Antena 3 CNN.

