Moșii de iarnă, 2026. Când ne pomenim morții în acest an

Tradiții și obiceiuri de Sâmbăta Morților
După slujba de la biserică, oamenii merg la cimitir pentru a aprinde lumânări la mormintele rudelor și de a rosti rugăciuni. Se crede că lumina lumânărilor le arată calea sufletelor între cele două lumi și le ajută să găsească pacea.
În unele zone ale țării, există obiceiuri specifice pentru Moșii de iarnă. Spre exemplu, în Moldova și în Bucovina, se obișnuiește ca femeile să dea de pomană case pline cu mâncare, alături de linguri, furculițe și chiar șervete. Acest obicei simbolizează generozitatea și dorința de a le oferi celor adormiți toate lucrurile de care ar avea nevoie în viața de dincolo.
În alte regiuni, oamenii pregătesc mese bogate și invite rude și prieteni să se roage pentru cei plecați. Se spune că această masa este o formă de comuniune cu sufletele celor dragi, un prilej de a transmite gânduri bune și recunoștință.
De asemenea, în unele sate există credința că sufletele morților vin în această zi să viziteze locurile unde au trait. Din acest motiv, oamenii lasă în curți farfurii cu mâncare, pâine și apă, crezând că astfel le hrănesc sufletele.
Moșii de iarnă au, totoadată, și un caracter purificator. În multe locuri, gospodarii aprind focuri în curți și încălzesc casele, considerând că astfel alungă spiritele rele și protejează locuințele.
Nu în ultimul rând, Moșii de Iarnă reprezintă un moment de reflecție, recunoștință și comuniune cu cei adormiți. Semnificația zilei este una profundă, fiind strâns legată de credințele ortodoxe despre viața de apoi și importanța rugăciunilor pentru sufletele celor plecați. Tradițiile și obiceiurile de Moșii de iarnă au rămas vii și în zilele noastre.
