Moșii de iarnă, 2026. Când ne pomenim morții în acest an

După slujba de la biserică, oamenii merg la cimitir pentru a aprinde lumânări la mormintele rudelor și de a rosti rugăciuni. Se crede că lumina lumânărilor le arată calea sufletelor între cele două lumi și le ajută să găsească pacea.

În unele zone ale țării, există obiceiuri specifice pentru Moșii de iarnă. Spre exemplu, în Moldova și în Bucovina, se obișnuiește ca femeile să dea de pomană case pline cu mâncare, alături de linguri, furculițe și chiar șervete. Acest obicei simbolizează generozitatea și dorința de a le oferi celor adormiți toate lucrurile de care ar avea nevoie în viața de dincolo.

În alte regiuni, oamenii pregătesc mese bogate și invite rude și prieteni să se roage pentru cei plecați. Se spune că această masa este o formă de comuniune cu sufletele celor dragi, un prilej de a transmite gânduri bune și recunoștință.