China intră în epoca taxiurilor zburătoare. Cum arată și cum funcționează

China a lansat oficial era taxiurilor zburătoare pentru întreaga lume. Două companii chineze au primit licențe de operare comercială pentru drone autonome de pasageri de la Administrația Aviației Civile din China.

Aerofugia, un dezvoltator de aeronave electrice cu decolare și aterizare verticală (eVTOL) susținut de compania Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd., a obținut o finanțare de 1 miliard de yuani (144 de milioane de dolari) pentru taxiurile sale zburătoare.

E o chesitune de timp până când acestte vehicule vor trece de faza testelor tehnice și vor putea fi utilizate la scară comercială.

Și nu doar Republica Populară Chineză, dar și Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită investesc masiv în producția de vehicule electrice zburătoare (eVTOL).

Tehnologia „elicopterelor futuriste” există, dar legislația rutieră le-a pus utilizarea la scară largă în dificultate.

Un eVTOL poate parcurge acum o distanță de 35 de kilometri în doar 10 minute. Unei mașini îi ia 45 de minute, transmite Nikkei Asia, potrivit Express.

Supranumitul „taxi zburător” EH216-S va putea transporta doi pasageri și va fi folosit strict pentru turism.

Acesta poate atinge viteza de 130 de km/oră și este alimentat cu energia solară, controlat prin rețelele 4G și 5G.

Compania producătoare speră că taxiurile zburătoare vor putea fi folosite ca un „coridor” dintre insula Hainan și provincia Guangdong.

În Dubai, compania americană Joby Aviation testează un eVTOL care poate transporta cinci oameni. Pe durata demonstrației de la Dubai Airshow din noiembrie 2025, eVTOL-ul a putut să se deplaseze de la Aeroportul Al Maktoum până la marginile orașului Dubai în doar 15 minute.

