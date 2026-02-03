Prima pagină » Vremea » Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și veștile nu sunt deloc bune

04 feb. 2026, 00:00, Vremea
Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și veștile nu sunt deloc bune.

Surpriză uriașă pentru bucureșteni! Va ninge în zilele de 3, 17, 22 și 23 martie, un fenomen destul de neobișnuit pentru „luna mărțișorului”.

Temperaturile vor ajunge chiar și la 11 grade, dar meteorologii Accuweather anunță că vor fi „asezonate” cu ninsori.

Atât prognozele Autorității Naționale de Meteorologie (ANM), cât și cele Accuweather, sugerează o vreme oscilantă în Capitală, în martie.

Pentru luna ghioceilor, care ar trebui să fie sinonimă cu debutul blând al primăverii, estimările meteo indică o perioadă de tranziție cu variații termice și fenomene mixte.

Media termică pe zi va fi de 10-14 grade Celsius, cu valori scăzute la începutul lunii martie și o încălzire progresivă spre finele ei.

Nopțile vor rămâne răcoroase, așa că bucureștenii nu vor renunța la păturile groase, până când nu vor fi siguri că primăvara bate la ușă.

Chiar dacă vremea bună vrea să își intre în drepturi, există încă riscul unor episoade scurte de ploi sub formă de lapoviță sau ninsoare, în special în primele zece zile ale lunii.

Cantitățile de apă vor fi, în mare parte, apropiate de normele climatologice ale lunii și zilele cu soare vor alterna cu cele cu ploi slabe.

Când vine primăvara, cu adevărat, în București

Calendaristic și astronomic, primăvara în Capitală începe oficial pe 1 martie, iar echinocțiul de primăvară are loc pe 20 martie 2026.

Chiar dacă suntem la începutul lunii februarie, estimările Accuweather pentru martie vizează ninsori și lapoviță inclusiv în martie și aprilie în București.

Accuweather are o istorie de 64 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Accuweather

