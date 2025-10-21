Prima pagină » Diverse » Suma câștigată de un model cu cont pe OnlyFans, în 2025. A devenit faimoasă pentru că pozează în costume de baie și la săli de fitness

21 oct. 2025, 17:34, Diverse
Bryce Adams din statul american Florida face senzație pe platformele de socializare Instagram și OnlyFans, pozând în costume de baie și în ipostaze senzuale când ridică haltere și gantere în sălile de fitness.

Vedeta pozează în costume de baie cu croială sexy, atrăgând mii de aprecieri și sute de comentarii din partea urmăritorilor. Suma pe care a câștigat-o anul acesta i-ar putea șoca pe mulți oameni de afaceri, sportivi și artiști care depun mult mai mult efort.

Are o proprietate de 24 hectare

La veniturile câștigate, modelul OnlyFans și-a putut cumpăra o proprietate de 24 de hectare în Florida. Într-un interviu acordat emisiunii „In Depth with Graham Bensinger”, ea a vorbit despre misiunea ei de a combate stereotipurile sociale privind industria conțintului pentru adulți.

Ea a permis echipei de filmare a emisiunii să facă un tur în locuința sa. Ea a dezvăluit că deține 20 de arme pentru siguranța sa.

Vedeta OnlyFans și-a luat măsuri sporite de securitate

„Probabil sunt vreo 20 pe întreaga proprietate. Avem una aproape peste tot, la îndemână, doar pentru siguranță. Toate mașinile au câte una. Avem și permise de port-armă ascunsă”, a declarat modelul OnlyFans, Bryce Adams.

Unele persoane i-au pândit domiciliul, ceea ce a determinat-o să-și sporească măsurile de securitate.

„Porți, camere, câine de pază, arme. Vecinul meu de alături e polițist. Suntem acoperiți”, a mai spus vedeta OnlyFans.

Ce venit anual obține

O fotografie cu modelul OnlyFans când face plajă lângă piscină postată pe Instagram a obținut 4.000 de aprecieri în doar câteva zile.

„Doza mea zilnică de Vitamina D”, a scris ea.

Anual, vedeta câștigă 13 milioane de dolari, potrivit publicației The Blast.

Sursa Foto: Instagram, Bryce Adams

