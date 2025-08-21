Prima pagină » Lifestyle » Într-un clip pe OnlyFans, o „vedetă blondă” de pe Twitch parodiază reclama la blugi cu Sydney Sweeney, considerată actrița „favorita” a lui Trump

Într-un clip pe OnlyFans, o „vedetă blondă” de pe Twitch parodiază reclama la blugi cu Sydney Sweeney, considerată actrița „favorita” a lui Trump

22 aug. 2025, 01:22, Lifestyle
Într-un clip pe OnlyFans, o „vedetă blondă” de pe Twitch parodiază reclama la blugi cu Sydney Sweeney, considerată actrița „favorita” a lui Trump
Tara Babcock, o  blondă cu ochii albaștri atrăgătoare din Seattle, născută în 1989, a devenit cunoscută din 2013 pentru activitatea ei de vloggeriță care se juca ocazional jocuri video pe Twitch și discuta despre industria gamingului și domeniul „geek” pe canalele „Tara Babcock Games!” și „Tara Babcock Vlogs!”

Ea a devenit recunoscută pentru că făcea video-uri cu ea îmbrăcată în bluze și tricouri cu decolteul „generos” pe care și-l afișa pe Twitch, YouTube și Instagram. De peste 10 ani, Tara prezintă și un curs de educație sexuală pe YouTube, în care a vorbit despre orgasm, masturbare, poziții sexuale, boli de transmitere sexuală, jucării sexuale și disfuncții sexuale.

În 2017, Tara s-a mutat în Las Vegas și de atunci s-a implicat în industria filmelor pentru adulți, făcând conținut pentru Onlyfans și Loyal Fans. Pe platforma X a lui Elon Musk, ea a spus că adoră să discute subiecte variate, să colecționeze jucării sau figurine de „tocilari” și să se joace jocuri video, după cum scrie în statusul ei:

„Cu corp de model, cu minte de filosof și cu inimă de gamer. Colecționez jucării ca o tocilară  și îmi etalez formele”. 

Tara Babcock o parodiază pe Sydney Sweeney

Pe  pagina sa de Threads și OnlyFans,  Tara a postat o parodie la adresa reclamei „senzuale” a companiei American Eagle la blugi, cu actrița Sydney Sweeney cap de afiș al campaniei de publicitate. Îmbrăcată la fel în blugi și geacă denim, topless, etalându-și cu mândrie silicoanele,  creatoarea de conținut a repetat replicile puțin modificate ale actriței Sydney Sweeney pe un ton ironic:

„Genele! Se transmit din generație în generație, determinând mărimea sânilor, rotunjimea fundului și culoarea părului! Blugii mei sunt …PLĂTIȚI”, adăugând sloganul scris „Tara Babcock are gene grozave (și chiar un chirurg mai bun)”.

Ea a mai scris în postare „Sydney ar putea lua niște notițe!”.

Creatoarea de conținut a postat poze cu ea îmbrăcată în blugi pe Threads, Instagram și Facebook (toate aparținând companiei Meta a lui Mark Zuckerberg).  Luna trecută, reclama companiei American Eagle a stârnit indignare: mulți americani de stânga și votanți ai Partidului Democrat au acuzat reclama de rasism, eugenism și supremația rasei albe din cauza unui joc de cuvinte pe care l-a făcut actrița Sydney Sweeney din „Euphoria”, provocând o confuzie intenționată între cuvintele „jeans” (blugi) și „genes” (gene).

Actrița a spus într-un clip publicitar „că blugii (sau genele), transmiși din părinți către urmași, determină trăsături precum culoarea părului, personalitatea și chiar culoarea ochilor. Blugii mei sunt albaștri!” , a spus actrița, în timp ce camera video era focusată pe ochii ei albaștri și părul ei blond. Internauții americani de stânga au acuzat compania pentru segregare pentru că au pus o actriță albă și blondă să apară în reclame. În anii anteriori, compania făcuse reclame și cu fotomodele de culoare.


Citește și: Reclama senzuală la BLUGI care a isterizat internetul: Sydney Sweeney, acuzată de „rasism” și „eugenism” din cauza unui joc de cuvinte

Trump și blugii americani

Donald Trump, președintele Americii,s-a declarat încântat  într-un interviu pentru AP să audă că actrița este „membră înregistrată a Partidului Republican”.

„Este o republicană înregistrată? Acum îi iubesc reclama. Veți fi surprinși câți oameni sunt republicani. Dacă Sydney Sweeney este o republicană înregistrată, cred că reclama ei este fantastică!”.

Trump a spus că îi place mai mult de actrița Sydney Sweeney decât de cântăreața Taylor Swift, catalogată drept „Woke”.

Acțiunile American Eagle au crescut cu peste 23%, după ce președintele Donald Trump a complimentat campania de marketing a retailerului cu actrița Sydney Sweeney. Pe de altă parte, complimentele au atras și mai mult ura internauților de stânga anti-Trump, acuzându-l că se implică tot mai mult în politicile de marketing ale multor companii americane.

La începutul verii, președintele american a cerut companiei Coca-Cola să revină la rețeta originală a băuturii și să adauge zahăr în loc de îndulcitori pe bază de porumb.

Potrivit Independent, McDonald’s, Walmart, John Deere și Harley-Davidson s-au numărat printre companiile americane importante care au redus programele „Diversitate, Egalitate și Incluziune” din marketing chiar de la începerea celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump.

Internauții fac haz pe seama reclamei controversate la blugi

Unii internauți au pus inteligența artificială la treabă pentru a crea reclame cu președintele Statelor Unite îmbrăcat în blugi, deși Donald Trump n-a mai fost văzut purtând astfel de pantaloni în public din anii ’90, potrivit Washington Post.

Omul de afaceri, costumat într-un fermier cu o salopetă din denim și purtând pălărie, a ținut o furcă și a făcut spectacol la Premiile Emmy din 2005.

În privința scandalului privind reclama la blugi, și miliardarul Elon Musk a avut ceva de zis, citând postarea unui internaut de pe X care l-a ilustrat cu AI pe robotul Optimus, îmbrăcat în blugi, și cu mesajul „Tesla Optimus are blugi grozavi”. 

  Tara Babcock – Instagram/Threats/Facebook
  Profimedia

Autorul recomandă: Trump își extinde revoluția „MAGA” prin blugii americani și Coca-Cola, în timp ce aplică tarife crescute asupra produselor de import

