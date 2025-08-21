Prima pagină » Sport » O tenismenă calificată la US Open face bani din Onlyfans și percepe o taxă uriașă pentru bărbații care vor să iasă cu ea în oraș

O tenismenă calificată la US Open face bani din Onlyfans și percepe o taxă uriașă pentru bărbații care vor să iasă cu ea în oraș

22 aug. 2025, 00:05, Sport
O tenismenă calificată la US Open face bani din Onlyfans și percepe o taxă uriașă pentru bărbații care vor să iasă cu ea în oraș
Galerie Foto 17

Situată pe poziția 559 în ierarhia WTA și calificată recent în turul 2 al calificărilor de la US Open, după ce a învins-o pe ucraineanca Anastasiia Sobolieva (21 ani, locul 272 WTA), o tenismenă profesionistă a dezvăluit cum face extra-bani.

O cheamă Sachia Vickery și are 30 ani, fiind născută pe 11 mai 1995, în Miramar, Florida.

Sachia Vickery, tenismena care are cont de Onlyfans

Potrivit WTA, ea se antrenează în Boca Raton cu Adrian Zeman. A început să joace tenis de la 6 ani cu bunica ei care i-a cumpărat o rachetă de tenis. Tatăl ei a fost un jucător de fotbal profesionist, iar mama ei era alergătoare în liceu. Sachia s-a antrenat la  USTA și la Academia Mouratoglou din Franța. Idolii ei sunt surorile Williams și Martina Hingis.

Adoră să asculte melodiile lui Nicki Minaj și să vadă filme romantice și de acțiune.  Își dorea să devină biolog sau medic. Jucătoarea de tenis a dezvăluit recent că deține un cont de Onlyfans, unde postează poze pentru adulți.

Într-un interviu pentru podcast, ea a declarat că pentru a fi performantă în tenis, trebuie „să facă sacrificii financiare”. Astfel, ea apelează la vândut poze cu ea pe Onlyfans și percepe taxe pentru întâlnirile romantice.

Pagina ei de Instagram, cu peste 40.000 de urmăritori, distribuie conținut „picant”: pictoriale în lenjerie intimă, într-un cadru romantic, fotografii cu ea în vacanță, meciuri de tenis și acțiuni caritabile. Pe OnlyFans,  oferă contra-cost clipuri cu ea făcând duș și „twerking pe barcă”.

„Nu-mi pasă ce cred oamenii despre mine. Iau bani pe pozele cu mine. Sunt cei mai ușori bani pe care i-am câștigat vreodată și îmi place asta! Mă descurc foarte bine. Nu voi spune niciodată porcării despre femeile care fac OnlyFans pentru tot restul vieții mele.”, a declarat sportiva, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram.

Abonamentul lunar pentru pagina de onlyfans a sportivei costă 12,99 dolari, notează New York Post.

Taxa pentru o cină romantică cu tenismena cu cont Onlyfans

Tenismena a recunoscut că pentru fiecare întâlnire, percepe o taxă de 1000 de euro înainte:

„Ies cu bărbații la întâlniri doar dacă îmi dau 1.000 de dolari înainte!Nu mai am întâlniri gratuite din cauza comportamentului bărbaților. Acum am un depozit pentru care percep bani înainte de întâlnire. Trimiteți-mi 1.000 de dolari și putem rezolva problema”, a scris Vickery.

Ea a spus că a fost surprinsă de sumele de bani câștigate în doar două zile.

„Din cauza sumei pe care am câștigat-o acolo în primele două zile, sunt copleșită. Sunt pur și simplu zdruncinată.”

Femeia în vârstă de 30 de ani a câștigat 2 milioane de dolari de-a lungul carierei sale de 14 ani de tenismenă profesionistă. În 2018, s-a clasat pe locul 73.

Sachia spune că cel mai mult detestă ura rasială și stigmatizarea socială.

„Am fost întotdeauna deschisă în legătură cu ura rasială pe care o primesc online, cu stigmatizarea din cauza formelor pe care le am. Sunt foarte deschisă în legătură cu multe lucruri. Încă joc tenis. Cariera mea continuă, dar vreau să fac și alte lucruri în afara tenisului. Încep să explorez mai multe oportunități pe social media. Faptul că sunt jucătoare de tenis m-a ajutat cu siguranță în marketing. Sunt într-o etapă în care nu fac absolut totul acolo, dar mă simt confortabil, așa cum trebuie. Mă descurc foarte bine!”, a declarat jucătoarea de tenis pentru emisiunea de podcast „Black Spin Global” .

Sursa Foto: Profimedia / Instagram: Sachia Vickery

Autorul recomandă: Transformarea radicală a U.S. Open „pentru următorii 25 de ani”. Costul: 800 de MILIOANE de dolari

Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Cât va dura interdicția pensionarilor de a se angaja la stat. „E o criză puternică din punct de vedere financiar”
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
O femeie din Craiova a fost ucisă cu sânge rece de propriul soț! Acesta a înjunghiat-o în fața fiicei lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
ITP 2025. Reguli pentru inspecția tehnică periodică. Nu o poți face la orice stație ITP
Evz.ro
Codul Muncii, rescris. Modificări cu impact direct asupra angajaților și angajatorilor
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au dezvoltat un sistem inovator de administrare a medicamentelor prin ultrasunete
VIDEO Florin Călinescu: Când vorbești lucruri de țară, trebuie să vorbești ca Ștefan cel Mare. Georgescu a fost FURAT. Și Lasconi!
23:43
Florin Călinescu: Când vorbești lucruri de țară, trebuie să vorbești ca Ștefan cel Mare. Georgescu a fost FURAT. Și Lasconi!
HOROSCOP Cele 5 ZODII care acum au unele probleme financiare, dar astrele le-au pregătit deja altceva. Acești nativi sunt născuți să fie bogați
23:31
Cele 5 ZODII care acum au unele probleme financiare, dar astrele le-au pregătit deja altceva. Acești nativi sunt născuți să fie bogați
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nimeni din AMERICA nu ar fi sprijinit o Ucraină care atacă”
23:30
Ion Cristoiu: „Nimeni din AMERICA nu ar fi sprijinit o Ucraină care atacă”
EDUCAȚIE Daniel David: Măsurile nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză/ Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele două miliarde de lei
23:18
Daniel David: Măsurile nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză/ Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele două miliarde de lei
FINANCIAR Impozitele pentru locuinţe vor MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele
23:16
Impozitele pentru locuinţe vor MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Eu mă așteptam ca Ucraina să treacă la reconstrucție după obținerea păcii, nu la REÎNARMARE”
23:00
Ion Cristoiu: „Eu mă așteptam ca Ucraina să treacă la reconstrucție după obținerea păcii, nu la REÎNARMARE”