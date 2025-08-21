Situată pe poziția 559 în ierarhia WTA și calificată recent în turul 2 al calificărilor de la US Open, după ce a învins-o pe ucraineanca Anastasiia Sobolieva (21 ani, locul 272 WTA), o tenismenă profesionistă a dezvăluit cum face extra-bani.

O cheamă Sachia Vickery și are 30 ani, fiind născută pe 11 mai 1995, în Miramar, Florida.

Sachia Vickery, tenismena care are cont de Onlyfans

Potrivit WTA, ea se antrenează în Boca Raton cu Adrian Zeman. A început să joace tenis de la 6 ani cu bunica ei care i-a cumpărat o rachetă de tenis. Tatăl ei a fost un jucător de fotbal profesionist, iar mama ei era alergătoare în liceu. Sachia s-a antrenat la USTA și la Academia Mouratoglou din Franța. Idolii ei sunt surorile Williams și Martina Hingis.

Adoră să asculte melodiile lui Nicki Minaj și să vadă filme romantice și de acțiune. Își dorea să devină biolog sau medic. Jucătoarea de tenis a dezvăluit recent că deține un cont de Onlyfans, unde postează poze pentru adulți.

Într-un interviu pentru podcast, ea a declarat că pentru a fi performantă în tenis, trebuie „să facă sacrificii financiare”. Astfel, ea apelează la vândut poze cu ea pe Onlyfans și percepe taxe pentru întâlnirile romantice.

Pagina ei de Instagram, cu peste 40.000 de urmăritori, distribuie conținut „picant”: pictoriale în lenjerie intimă, într-un cadru romantic, fotografii cu ea în vacanță, meciuri de tenis și acțiuni caritabile. Pe OnlyFans, oferă contra-cost clipuri cu ea făcând duș și „twerking pe barcă”.

„Nu-mi pasă ce cred oamenii despre mine. Iau bani pe pozele cu mine. Sunt cei mai ușori bani pe care i-am câștigat vreodată și îmi place asta! Mă descurc foarte bine. Nu voi spune niciodată porcării despre femeile care fac OnlyFans pentru tot restul vieții mele.”, a declarat sportiva, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram.

Abonamentul lunar pentru pagina de onlyfans a sportivei costă 12,99 dolari, notează New York Post.

Taxa pentru o cină romantică cu tenismena cu cont Onlyfans

Tenismena a recunoscut că pentru fiecare întâlnire, percepe o taxă de 1000 de euro înainte:

„Ies cu bărbații la întâlniri doar dacă îmi dau 1.000 de dolari înainte!Nu mai am întâlniri gratuite din cauza comportamentului bărbaților. Acum am un depozit pentru care percep bani înainte de întâlnire. Trimiteți-mi 1.000 de dolari și putem rezolva problema”, a scris Vickery.

Ea a spus că a fost surprinsă de sumele de bani câștigate în doar două zile.

„Din cauza sumei pe care am câștigat-o acolo în primele două zile, sunt copleșită. Sunt pur și simplu zdruncinată.”

Femeia în vârstă de 30 de ani a câștigat 2 milioane de dolari de-a lungul carierei sale de 14 ani de tenismenă profesionistă. În 2018, s-a clasat pe locul 73.

Sachia spune că cel mai mult detestă ura rasială și stigmatizarea socială.

„Am fost întotdeauna deschisă în legătură cu ura rasială pe care o primesc online, cu stigmatizarea din cauza formelor pe care le am. Sunt foarte deschisă în legătură cu multe lucruri. Încă joc tenis. Cariera mea continuă, dar vreau să fac și alte lucruri în afara tenisului. Încep să explorez mai multe oportunități pe social media. Faptul că sunt jucătoare de tenis m-a ajutat cu siguranță în marketing. Sunt într-o etapă în care nu fac absolut totul acolo, dar mă simt confortabil, așa cum trebuie. Mă descurc foarte bine!”, a declarat jucătoarea de tenis pentru emisiunea de podcast „Black Spin Global” .

Sursa Foto: Profimedia / Instagram: Sachia Vickery

Autorul recomandă: Transformarea radicală a U.S. Open „pentru următorii 25 de ani”. Costul: 800 de MILIOANE de dolari