Test IQ | Găsiți aligatorul ascuns în această iluzie optică

29 nov. 2025, 10:17, Teste IQ
Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție un nou test IQ. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faceți este să găsiți aligatorul ascuns în iluzia optică de mai sus. Care să fie, oare, locul în care se află această reptilă? Varianta corectă se află mai jos, în articol.

Testele IQ au câștigat popularitate printre specialiștii în domeniul psihologiei, de-a lungul anilor. De altfel, astfel de teste, pe lângă cele de logică, de perspicacitate și iluzii optice, au câștigat „teren” în rândul celor care comercializează jocuri pentru cei mici. Acum, se găsesc pe piață puzzle-uri, precum și jocuri care au la bază un test IQ și care are scopul de a dezvolta capacitatea cognitivă a copilului. În secolul al XX-lea, aceste teste de inteligență au fost perfecționate de psihologul Alfred Binet.

Test IQ: unde este aligatorul?

În imaginea de mai sus se ascunde un aligator. Unde să fie, oare? Este o iluzie optică ce necesită atenție, pentru a descoperi reptila. De multe ori, iluziile optice conțin forme și culori care induc privitorul în eroare. Și în acest caz, cei care privesc imaginea pentru prima oară ar putea să aibă un moment de confuzie.

Totuși, la o atenție sporită asupra imaginii, puteți descoperi unul dintre ochii aligatorului care privește direct către camera foto. Aligatorul se află în partea stângă a imaginii. Iată dovada mai jos:

Aici se află aligatorul. / foto: Jagranjosh.com

