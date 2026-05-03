Claudiu Manda, secretarul general PSD, leagă viitorul tinerilor de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Secretarul general PSD, Claudiu Manda, a transmis un mesaj de Ziua Națională a Tineretului în care vorbește despre nevoile tinerilor din România și despre importanța rămânerii acestora în țară.

Claudiu Manda, mesaj de Ziua Tineretului: „Tinerii vor un viitor acasă”

Într-o postare pe Facebook, Claudiu Manda afirmă că tinerii din România își doresc în mod clar să își construiască viitorul în țară, însă acest lucru depinde de politici publice coerente și susținute.

„Tinerii din România știu exact ce vor: un viitor aici, acasă! Pentru asta au nevoie de: un sistem de învățământ performant, conectat la realitatea de azi;

burse corecte, care să le ofere șanse reale;

oportunități de angajare după finalizarea studiilor și șansa de a-și construi un viitor în țara lor. Aceste lucruri nu sunt un privilegiu. Sunt diferența dintre a putea rămâne sau a fi nevoiți să plece”

Un vot pentru schimbare

Claudiu Manda a transmis că votul din Parlament va avea ca obiectiv corectarea direcției actuale a țării, în contextul moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„În zilele următoare dăm un vot pentru a schimba direcția greșită în care se îndreaptă România.Avem cu toții datoria să le oferim tinerilor motive concrete să rămână acasă! La mulți ani de Ziua Tineretului!”.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR va fi supusă votului, marți, în Parlamentul României. Nicușor Dan l-a numit premier pe Bolojan în data de 20 iunie 2025. După un an de guvernare sub spectrul unei austerități duse la extrem, România suferă.

Puterea de cumpărare a românilor a scăzut dramatic, protestele se țin lanț, coaliția PSD – PNL – USR – UDMR s-a rupt, perspectivele sunt îngrijorătoare.

