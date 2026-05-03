Prima pagină » Actualitate » Claudiu Manda, secretarul general PSD, leagă viitorul tinerilor de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Claudiu Manda, secretarul general PSD, leagă viitorul tinerilor de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Claudiu Manda, secretarul general PSD, leagă viitorul tinerilor de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Secretarul general PSD, Claudiu Manda, a transmis un mesaj de Ziua Națională a Tineretului în care vorbește despre nevoile tinerilor din România și despre importanța rămânerii acestora în țară.

Claudiu Manda, mesaj de Ziua Tineretului: „Tinerii vor un viitor acasă”

Într-o postare pe Facebook, Claudiu Manda afirmă că tinerii din România își doresc în mod clar să își construiască viitorul în țară, însă acest lucru depinde de politici publice coerente și susținute.

„Tinerii din România știu exact ce vor: un viitor aici, acasă!

Pentru asta au nevoie de:

  • un sistem de învățământ performant, conectat la realitatea de azi;
  • burse corecte, care să le ofere șanse reale;
  • oportunități de angajare după finalizarea studiilor și șansa de a-și construi un viitor în țara lor.

Aceste lucruri nu sunt un privilegiu. Sunt diferența dintre a putea rămâne sau a fi nevoiți să plece”

Un vot pentru schimbare

Claudiu Manda a transmis că votul din Parlament va avea ca obiectiv corectarea direcției actuale a țării, în contextul moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„În zilele următoare dăm un vot pentru a schimba direcția greșită în care se îndreaptă România.Avem cu toții datoria să le oferim tinerilor motive concrete să rămână acasă! La mulți ani de Ziua Tineretului!”.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR va fi supusă votului, marți, în Parlamentul României. Nicușor Dan l-a numit premier pe Bolojan în data de 20 iunie 2025. După un an de guvernare sub spectrul unei austerități duse la extrem, România suferă.

Puterea de cumpărare a românilor a scăzut dramatic, protestele se țin lanț, coaliția PSD – PNL – USR – UDMR s-a rupt, perspectivele sunt îngrijorătoare.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Operaţiunea “spam”. Parlamentarii sunt bombardaţi cu mii de emailuri identice, de pe zeci de adrese diferite, pentru a-l susţine pe Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură
13:43
Operaţiunea “spam”. Parlamentarii sunt bombardaţi cu mii de emailuri identice, de pe zeci de adrese diferite, pentru a-l susţine pe Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură
ULTIMA ORĂ O dronă a căzut în Suceava, la 25 de kilometri de granița cu Ucraina
13:33
O dronă a căzut în Suceava, la 25 de kilometri de granița cu Ucraina
REACȚIE Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”
11:42
Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”
APĂRARE De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
10:36
De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
ACUZAȚII George Simion acuză partidele din coaliție de „jaf” în programul SAFE și critică direcția contractelor de înarmare
09:46
George Simion acuză partidele din coaliție de „jaf” în programul SAFE și critică direcția contractelor de înarmare
INVESTIȚIE Gabriel Oprea anunță o investiție de 5 milioane de euro în ferma Black Angus deținută de Gigi Nețoiu
09:15
Gabriel Oprea anunță o investiție de 5 milioane de euro în ferma Black Angus deținută de Gigi Nețoiu
Mediafax
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
Digi24
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Mediafax
Marco Rubio va merge săptămâna viitoare la Vatican și în Italia. Se va întâlni cu Papa Leon?
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacă nu bei mai mult de două beri și ieși pozitiv la alcooltest, primești amendă sau se consideră infracțiune?
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
De ce oamenii care îți răspund când vor ei sunt mai greu de uitat. Psihologia relațiilor imprevizibile
INEDIT Concurs de dormit la Seul: sute de tineri au participat la „Power Nap Contest” într-una dintre cele mai obosite țări din lume
13:26
Concurs de dormit la Seul: sute de tineri au participat la „Power Nap Contest” într-una dintre cele mai obosite țări din lume
ȘTIINȚĂ Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
13:26
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
ACUZAȚII A fost descoperită otravă pentru șoareci în mâncarea pentru bebeluși, în magazinele din Austria. Un bărbat a fost arestat
12:31
A fost descoperită otravă pentru șoareci în mâncarea pentru bebeluși, în magazinele din Austria. Un bărbat a fost arestat
VIDEO Ion Cristoiu: Vor fi prezenți diseară în Piața Victoriei Macron, Merz și Tusk ca să apere Democrația din România?
12:06
Ion Cristoiu: Vor fi prezenți diseară în Piața Victoriei Macron, Merz și Tusk ca să apere Democrația din România?
FLASH NEWS Radu Oprea, atac la adresa lui Dragoș Pîslaru: „A transmis un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan”
11:45
Radu Oprea, atac la adresa lui Dragoș Pîslaru: „A transmis un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
11:19
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe