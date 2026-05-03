Nicușor Dan și Maia Sandu s-au fotografiat în avion, în drum spre Armenia

Președintele României, Nicușor Dan, a publicat o fotografie alături de Maia Sandu în drum spre Armenia, unde cei doi lideri participă la Grupul pentru Republica Moldova, în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.

Nicușor Dan și Maia Sandu, deplasare comună spre Armenia

Președintele României a anunțat pe pagina sa de Facebook că se află în drum spre Armenia, alături de Maia Sandu, pentru a participa la evenimentele organizate în cadrul Comunității Politice Europene.

„În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă, Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.”

Grupul pentru Republica Moldova, inițiativă România – Franța

Președintele României a subliniat importanța Grupului pentru Republica Moldova, lansat recent pentru a consolida sprijinul internațional acordat Chișinăului. În marja reuniunii, Nicușor Dan va organiza o discuție informală axată pe securitatea energetică și pe rolul infrastructurii regionale.

„Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova. Mâine voi organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali.”

Masă rotundă despre dezinformare și amenințări hibride

Agenda include și o dezbatere dedicată provocărilor de securitate informațională, co-prezidată împreună cu liderul din Muntenegru.

„Totodată, voi co-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masǎ rotundă pe tema dezinformârii și amenințărilor hibride.”

Maia Sandu a postat, la rândul său, aceeași fotografie, însoțită de mesajul: „Împreună cu Președintele Nicușor Dan, suntem în drum spre capitala Armeniei, Erevan, unde mâine are loc summitul Comunității Politice Europene.”

Întâlniri de-a lungul timpului între Nicușor Dan și Maia Sandu

Relația dintre Nicușor Dan și Maia Sandu a fost marcată în 2025 de mai multe întâlniri oficiale și apariții publice comune în Republica Moldova.

În iunie 2025, Nicușor Dan a efectuat o vizită oficială la Chișinău, unde a fost primit de Maia Sandu la Președinție, în cadrul discuțiilor privind cooperarea bilaterală și sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

În august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române, președintele României a fost din nou la Chișinău, unde a participat alături de Maia Sandu la evenimentul „Marea Dictare Națională”, desfășurat la Reședința de Stat.

În aceeași perioadă, cei doi au apărut împreună și la evenimente publice în Republica Moldova, inclusiv manifestări culturale și festivaluri locale, în contexte de vizibilitate comună și interacțiune cu publicul.

