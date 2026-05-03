Operaţiunea “spam”. Parlamentarii sunt bombardaţi cu mii de emailuri identice, de pe zeci de adrese diferite, pentru a-l susţine pe Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură

Luiza Dobrescu
După Operaţiunea „Mi-a scris Oana”, s-a declanşat Operaţiunea „Spam”. Este pusă presiune pe parlamentarii României pentru a-l susține pe Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură de marți.

Vicepremierul Oana Gheorghiu şi echipa de campanie au început să umple poşta electronică a parlamentarilor români cu mesaje în care diverse nume îi roagă să nu voteze moţiunea împotriva actualului guvern.

„Bună ziua,

Vă scriu pe scurt, sperând să nu vă deranjez. Am auzit că unii dintre colegii dumneavoastră au fost destul de deranjați recent că primesc mesaje de la cetăţeni pe e-mail și s-au plâns că sunt prea ocupați. Promit să nu vă reţin mult.

Vă scriu în legătură cu votul de marți privind păstrarea sau demiterea actualului guvern. Vă rog din suflet să votați așa cum vă dictează conștiința și cum credeți că este cel mai bine pentru oamenii pe care îi reprezentaţi, nu doar aşa cum vi se cere pe linie de partid.

E un moment important şi avem nevoie să votați cu gândul la noi.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat!”, a găsit în mail senatorul PACE, Clement Sava.

N-a trecut mult timp, că mailurile s-au înmulţit. Expeditorul purta alt nume, însă textul este acelaşi.

Prin urmare, în căsuţa poştală, 9 persoane diferite îl roagă pe parlamentarul care face parte dintr-una dintre formaţiunile care au iniţiat moţiunea anti-Bolojan.

„Voi ţine cont de mesajele primite pe email şi voi vota «așa cum îmi dictează conștiința și cum cred că este cel mai bine pentru oamenii pe care îi reprezint», adică voi vota la vedere pentru moțiune și pentru plecarea Guvernului Bolojan.

«Voi vota cu gândul la voi», dragi români loviți de sărăcia și de năpasta Guvernului Bolojan, voi vota pentru cei care nu au bani de medicamente sau pentru mâncarea copiilor sau pentru școală, pentru mediul de afaceri falimentat de Guvernul Bolojan, pentru cei 50.000 de români care și-au pierdut locurile de muncă și pentru sutele de mii de români care ar rămâne pe drumuri dacă acest Guvern ar continua să conducă România”, a declarat senatorul Clement Sava, pentru Gândul.

Pe 5 marţi, senatorii şi deputaţii români se vor reuni în plen pentru a dezbate şi vota moţiunea care poate trimite acasă întreg cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan.

Cum încearcă Oana Gheorghiu să întoarcă votul la moțiunea de cenzură

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că a transmis joi seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator, în contextul votului asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cerându-le aleșilor să își exercite votul „cu respect pentru românii care le-au oferit încrederea” și pe baza informațiilor reale privind listarea unor companii de stat. Gândul a intrat în posesia mesajului transmis către unul dintre senatori.

Oana Gheorghiu îi ironizează pe parlamentarii cărora le-a scris cum să voteze la moțiune: „Îmi cer scuze public”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a revenit cu noi precizări, în legătură cu moțiunea de cenzură, dar de data asta i-a ironizat pe parlamentarii cărora le-a scris cum să voteze.

„Doresc să îmi cer scuze public față de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permițându-mi aroganța de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid. Mai grav, înțeleg că unii parlamentari s-au supărat pentru ca mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal, care e trecut pe site-ul Camerei Deputaților și pe cel al Senatului.

Parlamentarii PACE răspund cu versuri la ironiile vicepremierului Oana Gheorghiu: „Noaptea ca hoţii”

Oana Gheorghiu i-a scris social democratului Adrian Câciu să nu voteze moţiunea. Câciu i-a răspuns: „Pa, Oana! Ia-l şi pe Ilie”

