Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația

În Brazilia, pe plaja Riviera de São Lourenço, turiștii și localnicii au avut parte de un spectacol inedit pe cer. Un nor gigantic, în forma unui tub, a apărut deasupra unei plaje. Persoanele martore la acest spectacol natural au rămas uimite, iar specialiștii au explicat cum s-a format acest fenomen.

Nor cilindric pe cerul Braziliei

Norul în formă de tub a acoperit cerul dintr-o parte în alta, așa cum se poate observa în videoclipul de mai sus. Potrivit specialiștilor, acest fenomen poartă denumirea de „roll cloud”. Cu alte cuvinte, norul format pe cer are aspectul unui cilindru. De altfel, în imagini se poate observa cum norul se „rostogolește”.

Însă, în ce moment se formează acest fenomen? Potrivit specialiștilor, norul cilindric, așa cum poate fi văzut în imagini, este o structură care apare în momentul în care un front de aer rece se întâlnește cu un front de aer cald. De asemenea, prezența norului mai denotă și un avertisment că se apropie furtuna, arată Antena3.ro.

Sursă foto & video: Facebook