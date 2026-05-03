O dronă a căzut în Suceava, la 25 de kilometri de granița cu Ucraina

Galerie Foto 5

O dronă a fost găsită în Suceava, la 25 de kilometri de granița cu Ucraina, în cursul zilei de duminică, 3 mai 2026. Zona a fost securizată.

În cursul zilei de duminică, 3 mai 2026, o dronă prăbușită a fost descoperită în județul Suceava, la circa 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Nu se știe deocamdată dacă drona este una militară, de supraveghere sau de contrabandă, notează G4media.

La momentul actual, zona în care a fost găsită drona prăbușită a fost securizată. Aparatul de zbor a fost descoperit pe un câmp. Sunt efectuate verificări la momentul actual, cu scopul de a afla care este proveniența dronei, dar și condițiile în care a ajuns pe câmpul din județul Suceava.

Drone detectate în proximitatea graniței cu România

Vă reamintim că și alte drone au fost găsite, în ultimele luni, la câțiva kilometri de granița cu Ucraina, pe teritoriul statului român. De altfel, un comunicat transmis pe 2 mai 2026 de către Ministerul Apărării Naționale (MApN) a arătat că 20 de drone rusești au fost detectate lângă granița cu România. Mai multe informații pot fi consultate AICI.

Recent, au fost descoperite, de exemplu, fragmente de dronă cu încărcătură explozivă în județul Tulcea. Încărcătura a fost detonată controlat la faţa locului.

