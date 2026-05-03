Prima pagină » Știri externe » Concurs de dormit la Seul: sute de tineri au participat la „Power Nap Contest” într-una dintre cele mai obosite țări din lume

Concurs de dormit la Seul: sute de tineri au participat la „Power Nap Contest” într-una dintre cele mai obosite țări din lume

Sute de tineri din Seul au participat la un inedit concurs de dormit organizat de autorități pe malul râului Han, un eveniment care atrage atenția asupra lipsei cronice de odihnă din Coreea de Sud, una dintre cele mai suprasolicitate societăți din lume.

Un concurs neobișnuit: cine doarme cel mai bine câștigă

Sub soarele de primăvară, într-un parc de pe malul râului Han, sute de tineri au răspuns invitației lansate de Primăria din Seul pentru a participa la a treia ediție a competiției „Power Nap Contest”.

Evenimentul a avut loc după-amiaza, iar participanții au fost încurajați să respecte câteva reguli neobișnuite: să vină obosiți, să fie sătui și să poarte costume inspirate din personaje de basm, precum prinți sau prințese adormite.

O societate obosită: problema lipsei de somn în Coreea de Sud

Competiția scoate în evidență o problemă reală în Coreea de Sud. Datele arată că țara se numără printre cele mai afectate de lipsa somnului din rândul statelor membre ale Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe fondul programului de lucru intens și al stilului de viață alert.

Într-un oraș cunoscut pentru ritmul non-stop, centre comerciale deschise permanent și cultura muncii competitive, oboseala a devenit o stare generalizată.

Participanți costumați

Printre participanți s-a numărat și Park Jun-seok, un student de 20 de ani, îmbrăcat în haine inspirate din dinastia Joseon:

„Între pregătirea pentru examene și joburile cu jumătate de normă, mă descurc cu trei sau patru ore de somn pe noapte, completând cu pui de somn la birou în timpul zilei. Am venit aici să-mi etalez talentul la dormit și să demonstrez exact cum doarme un rege”

În apropiere, Yoo Mi-yeon, profesoară de limba engleză în vârstă de 24 de ani, a ales un costum de koala:

„Am suferit dintotdeauna de insomnie, îmi este greu să adorm și mă trezesc foarte ușor. Koala sunt renumite pentru somnul lor profund. Am venit îmbrăcat ca unul dintre ei, în speranța că voi putea împrumuta puțin din magia lor.”

Cum a fost ales câștigătorul

La startul competiției, participanții și-au pus măști de dormit, iar organizatorii au monitorizat ritmul cardiac pentru a evalua nivelul de relaxare și profunzimea somnului.

Câștigătorul a fost un bărbat de peste 80 de ani, în timp ce locul al doilea a fost ocupat de Hwang Du-seong, un angajat de birou în vârstă de 37 de ani.

„Eram complet epuizat, pentru că lucram deseori în ture de noapte pe lângă programul de lucru zilnic, iar în plus conduc foarte mult în cadrul slujbei. Așa că, când am aflat de concurs, m-am hotărât să dorm pentru a-mi reîncărca complet bateriile în adierea râului, și sunt foarte fericit că am reușit, din fericire, să ocup locul al doilea.”

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
13:26
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
ACUZAȚII A fost descoperită otravă pentru șoareci în mâncarea pentru bebeluși, în magazinele din Austria. Un bărbat a fost arestat
12:31
A fost descoperită otravă pentru șoareci în mâncarea pentru bebeluși, în magazinele din Austria. Un bărbat a fost arestat
CONTROVERSĂ BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
10:44
BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
CONTROVERSĂ Criza kerosenului schimbă regulile în aeroporturi: pasagerii pot fi mutați pe alte zboruri pentru a economisi combustibil
10:12
Criza kerosenului schimbă regulile în aeroporturi: pasagerii pot fi mutați pe alte zboruri pentru a economisi combustibil
ANALIZA de 10 Iranul, setat pe modul „autodistrugere economică”. The Insider: „Nici măcar o pace imediată cu SUA nu ar fi o salvare”
10:00
Iranul, setat pe modul „autodistrugere economică”. The Insider: „Nici măcar o pace imediată cu SUA nu ar fi o salvare”
CONTROVERSĂ Narges Mohammadi, activista laureată a premiului Nobel pentru Pace, în stare gravă la spital. Starea de sănătate i s-a deteriorat brusc în închisoare
09:29
Narges Mohammadi, activista laureată a premiului Nobel pentru Pace, în stare gravă la spital. Starea de sănătate i s-a deteriorat brusc în închisoare
Mediafax
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
Digi24
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Mediafax
Marco Rubio va merge săptămâna viitoare la Vatican și în Italia. Se va întâlni cu Papa Leon?
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacă nu bei mai mult de două beri și ieși pozitiv la alcooltest, primești amendă sau se consideră infracțiune?
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
De ce oamenii care îți răspund când vor ei sunt mai greu de uitat. Psihologia relațiilor imprevizibile
EXCLUSIV Operaţiunea “spam”. Parlamentarii sunt bombardaţi cu mii de emailuri identice, de pe zeci de adrese diferite, pentru a-l susţine pe Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură
13:43
Operaţiunea “spam”. Parlamentarii sunt bombardaţi cu mii de emailuri identice, de pe zeci de adrese diferite, pentru a-l susţine pe Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură
ULTIMA ORĂ O dronă a căzut în Suceava, la 25 de kilometri de granița cu Ucraina
13:33
O dronă a căzut în Suceava, la 25 de kilometri de granița cu Ucraina
REACȚIE Claudiu Manda, secretarul general PSD, leagă viitorul tinerilor de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
12:45
Claudiu Manda, secretarul general PSD, leagă viitorul tinerilor de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
VIDEO Ion Cristoiu: Vor fi prezenți diseară în Piața Victoriei Macron, Merz și Tusk ca să apere Democrația din România?
12:06
Ion Cristoiu: Vor fi prezenți diseară în Piața Victoriei Macron, Merz și Tusk ca să apere Democrația din România?
FLASH NEWS Radu Oprea, atac la adresa lui Dragoș Pîslaru: „A transmis un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan”
11:45
Radu Oprea, atac la adresa lui Dragoș Pîslaru: „A transmis un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan”
REACȚIE Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”
11:42
Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”

Cele mai noi

Trimite acest link pe