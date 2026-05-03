Concurs de dormit la Seul: sute de tineri au participat la „Power Nap Contest” într-una dintre cele mai obosite țări din lume

Sute de tineri din Seul au participat la un inedit concurs de dormit organizat de autorități pe malul râului Han, un eveniment care atrage atenția asupra lipsei cronice de odihnă din Coreea de Sud, una dintre cele mai suprasolicitate societăți din lume.

Un concurs neobișnuit: cine doarme cel mai bine câștigă

Sub soarele de primăvară, într-un parc de pe malul râului Han, sute de tineri au răspuns invitației lansate de Primăria din Seul pentru a participa la a treia ediție a competiției „Power Nap Contest”.

Evenimentul a avut loc după-amiaza, iar participanții au fost încurajați să respecte câteva reguli neobișnuite: să vină obosiți, să fie sătui și să poarte costume inspirate din personaje de basm, precum prinți sau prințese adormite.

O societate obosită: problema lipsei de somn în Coreea de Sud

Competiția scoate în evidență o problemă reală în Coreea de Sud. Datele arată că țara se numără printre cele mai afectate de lipsa somnului din rândul statelor membre ale Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe fondul programului de lucru intens și al stilului de viață alert.

Într-un oraș cunoscut pentru ritmul non-stop, centre comerciale deschise permanent și cultura muncii competitive, oboseala a devenit o stare generalizată.

Participanți costumați

Printre participanți s-a numărat și Park Jun-seok, un student de 20 de ani, îmbrăcat în haine inspirate din dinastia Joseon:

„Între pregătirea pentru examene și joburile cu jumătate de normă, mă descurc cu trei sau patru ore de somn pe noapte, completând cu pui de somn la birou în timpul zilei. Am venit aici să-mi etalez talentul la dormit și să demonstrez exact cum doarme un rege”

În apropiere, Yoo Mi-yeon, profesoară de limba engleză în vârstă de 24 de ani, a ales un costum de koala:

„Am suferit dintotdeauna de insomnie, îmi este greu să adorm și mă trezesc foarte ușor. Koala sunt renumite pentru somnul lor profund. Am venit îmbrăcat ca unul dintre ei, în speranța că voi putea împrumuta puțin din magia lor.”

Cum a fost ales câștigătorul

La startul competiției, participanții și-au pus măști de dormit, iar organizatorii au monitorizat ritmul cardiac pentru a evalua nivelul de relaxare și profunzimea somnului.

Câștigătorul a fost un bărbat de peste 80 de ani, în timp ce locul al doilea a fost ocupat de Hwang Du-seong, un angajat de birou în vârstă de 37 de ani.

„Eram complet epuizat, pentru că lucram deseori în ture de noapte pe lângă programul de lucru zilnic, iar în plus conduc foarte mult în cadrul slujbei. Așa că, când am aflat de concurs, m-am hotărât să dorm pentru a-mi reîncărca complet bateriile în adierea râului, și sunt foarte fericit că am reușit, din fericire, să ocup locul al doilea.”

Recomandarea autorului: