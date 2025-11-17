Un celebru influencer a dat lovitura la Târgul de Crăciun de la Craiova, cu un DESERT spectaculos. Cât costă și ce conține produsul-vedetă

Târgul de Crăciun de la Craiova a atras peste 250.000 de vizitatori, în primul weekend de la deschidere, dar vedeta alimentelor comercializate aici a devenit desertul creat de un celebru influencer. Acesta a încercat să îi cucerească pe vizitatori, printre tarabele cu mici, cârnați, sarmale și vin fiert, cu un produs dulce inedit. Și a reușit! Oamenii au așteptat chiar și o oră pentru a-l gusta…

Andrei Croitoru, cunoscut în mediul online drept „Guriță Mică”, și-a asigurat un lco la Târgul de Crăciun din Craiova, iar produsul oferit este un crumble, care conține doar trei mari ingrediente: budincă, biscuiți sfărâmați și dulceață de zmeură. Prețul cerut? 45 de lei!

„Jos este un blat de biscuiți făcut în casă, cu o budincă catalană, iar deasupra punem topping-uri. Inclusiv cristale de ciocolată”, a precizat Andrei în videoclipurile sale postate pe TikTok pe care le-a făcut de la târg.

Doar că, în a treia zi de târg, după mii de pahare vândute, el a anunțat că a rămas fără biscuiți, dar – pentru că oamenii așteptau nerăbdători să guste din celebrul desert, influencerul a luat o decizie neașteptată.

„Toată lumea care a rămas la coadă primește gratis budinca din partea noastră, dar fără crumble”, a spus el.

Autorul mai recomandă:

Cât costă trei mici cu o porție de cartofi la Târgul de Crăciun din Craiova. Prețuri pentru sarmale, ciolan și papanași

Lista cu târguri de Crăciun mai puțin populare din Europa. Unul din România se află printre ele

În ce perioadă și la ce oră trebuie să vizitezi târgurile de Crăciun din România şi din Europa pentru a evita aglomeraţia, conform specialiștilor