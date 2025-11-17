Prima pagină » Diverse » Un celebru influencer a dat lovitura la Târgul de Crăciun de la Craiova, cu un DESERT spectaculos. Cât costă și ce conține produsul-vedetă

17 nov. 2025, 19:31, Diverse
Un celebru influencer a dat lovitura la Târgul de Crăciun de la Craiova, cu un DESERT spectaculos. Cât costă și ce conține produsul-vedetă
Sursa foto: TikTok/ @thatandu

Târgul de Crăciun de la Craiova a atras peste 250.000 de vizitatori, în primul weekend de la deschidere, dar vedeta alimentelor comercializate aici a devenit desertul creat de un celebru influencer. Acesta a încercat să îi cucerească pe vizitatori, printre tarabele cu mici, cârnați, sarmale și vin fiert, cu un produs dulce inedit. Și a reușit! Oamenii au așteptat chiar și o oră pentru a-l gusta…

Andrei Croitoru, cunoscut în mediul online drept „Guriță Mică”, și-a asigurat un lco la Târgul de Crăciun din Craiova, iar produsul oferit este un crumble, care conține doar trei mari ingrediente: budincă, biscuiți sfărâmați și dulceață de zmeură. Prețul cerut? 45 de lei!

„Jos este un blat de biscuiți făcut în casă, cu o budincă catalană, iar deasupra punem topping-uri. Inclusiv cristale de ciocolată”, a precizat Andrei în videoclipurile sale postate pe TikTok pe care le-a făcut de la târg.

Doar că,  în a treia zi de târg, după mii de pahare vândute, el a anunțat că a rămas fără biscuiți, dar – pentru că oamenii așteptau nerăbdători să guste din celebrul desert, influencerul a luat o decizie neașteptată.

„Toată lumea care a rămas la coadă primește gratis budinca din partea noastră, dar fără crumble”, a spus el.

Andrei Croitoru, cunoscut în mediul online drept „Guriță Mică”

