În ce perioadă și la ce oră trebuie să vizitezi târgurile de Crăciun din România şi din Europa pentru a evita aglomeraţia, conform specialiștilor

15 nov. 2025, 10:12, Actualitate
În fiecare an, târgurile de Crăciun atrag milioane de vizitatori din toată Europa, dar atmosfera lor magică poate fi umbrită de aglomerație. Există însă perioade, zile și chiar intervale orare în care fluxul de turiști este semnificativ mai redus. Specialiștii susțin că planificarea atentă poate transforma o simplă vizită într-o experiență memorabilă.

Cu toate că târgurile de Crăciun oferă o experiență aparte în fiecare zi, unele perioade sunt mai prietenoase cu vizitatorii care vor să se bucure de atmosfera de sărbăroare fără aglomerație.

Astfel, la nivel european, cele mai liniștite zile sunt cele din timpul săptămânii, atunci când fluxul de turiști este redus în piețele din România și în capitalele vestice.

Mai ales în prima jumătate a lunii decembrie, târgurile sunt mai aerisite, întrucât sezonul vacanțelor încă nu a început, iar grupurile numeroase de turiști apar abia după data de 15 decembrie.

De asemenea, un interval orar ideal este în jurul orei 16:00, atunci când se întunecă devreme, luminițele se aprind, iar vizitatorii care ies după programul de lucru nu au ajuns încă în număr foarte mare.

Acest moment oferă echilibrul perfect între atmosferă festivă și spațiu de plimbare, fără îmbulzeala care apare de obicei cam după ora 18:00.

Și alegerea destinației este importantă: În Europa există târguri tematice dedicate anumitor categorii de vizitatori, chiar și piețe destinate strict adulților, cu programe artistice speciale sau zone de relaxare.

O astfel de piață este aceea din Hamburg, celebră pentru atmosfera sa neconvențională și pentru faptul atrage un public matur, dar liniștit.

În România, târgurile din orașele mai mici sunt adesea mai aerisite decât cele din marile urbe, fiind o opțiune excelentă pentru cupluri sau familii care vor o experiență calmă.

Astfel, planificarea orei potrivite, alegerea atentă a destinației și pregătirea pentru vreme pot transforma vizita într-o experiență festivă perfectă, fără stresul aglomerației.

