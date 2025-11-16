Prima pagină » Actualitate » Peste 100.000 de vizitatori la Târgul de Crăciun de la Craiova. Presa spaniolă îl prezintă drept „cel mai mare târg de Crăciun din Europa”. Imagini de basm cu orasul

Peste 100.000 de vizitatori la Târgul de Crăciun de la Craiova. Presa spaniolă îl prezintă drept „cel mai mare târg de Crăciun din Europa”. Imagini de basm cu orasul

16 nov. 2025, 12:17, Actualitate
Peste 100.000 de vizitatori la Târgul de Crăciun de la Craiova. Presa spaniolă îl prezintă drept „cel mai mare târg de Crăciun din Europa”. Imagini de basm cu orasul
Galerie Foto 17

„Capitala Olteniei” este mai vie ca niciodată. Tot mai mulți vizitatori au pășit pragul Târgului de Crăciun de la Craiova. În a doua zi de la deschidere au participat peste 100.000 oameni. Cadrul feeric, căsuțele amplasate în piețe și activitățile menite iclusiv celor mici au fost precum un „magnet” pentru turiști și localnici.

Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile vineri seară, 14 noiembrie 2025. Cei prezenți încă din primele momente ale deschiderii au putut fi martori la un real spectacol colorat, cu zăpadă artificială și mii de luminițe și decorațiuni. Premiera acestui an reprezintă chiar tunurile de zăpadă, care au fost puse în funcțiune și care au adus bucurie celor mici. Mai mult decât atât, în a doua zi de la deschidere, peste 100.000 de vizitatori au călcat pragul târgului.

„Astăzi a cântat și Rareș din brad! Orașul e complet blocat de vizitatorii Târgului de Crăciun, care sunt mai mulți ca ieri seară!”, a notat Lia Olguța Vasilescu, seara trecută, pe pagina oficială de Facebook.

Anul acesta, tema este „Spărgătorul de nuci”, iar municipalitatea a investit în decorațiuni pentru a înfățișa povestea. Târgul va fi deschis în perioada 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026.

Târgul de Crăciun de la Craiova a fost vizitat de peste 100.000 de oameni, în a doua zi / foto: Facebook

Anul trecut, orașul s-a clasat pe locul II în competiţia pentru cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa

Bucuria a fost mare, anul trecut, când „Capitala Olteniei” a luat locul II în competiţia pentru cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa (European Best Destinations). Pe primul loc s-a aflat oraşul Gdansk, diferența fiind de aproape o mie de voturi. Cel de-al treilea loc a fost ocupat de Geneva, arată Mediafax.

De altfel, municipalitatea va achita o nouă taxă de 29.690 de euro către European Best Destinations, pentru ca orașul să fie inclus și în anul 2025 în competiția internațională organizată de platforma European Best Destinations (EBD).

Târgul de Crăciun de la Craiova a fost vizitat de peste 100.000 de oameni, în a doua zi / foto: Facebook

Presa spaniolă îl titrează drept „cel mai mare târg de Crăciun din Europa”

Târgul de la Craiova a ajuns și în atenția presei spaniole, care îl titrează drept „cel mai mare târg din Europa”. De altfel, mai menționează că târgul din Oltenia a fost premiat de trei ori ca fiind „cel mai bun din Europa”.

Sursă foto: Facebook Lia Olguța Vasilescu

