Lista cu târguri de Crăciun mai puțin populare din Europa. Unul din România se află printre ele

Piețele de Crăciun din Europa aduc magie sezonului festiv și inspiră vizitatorii din întreaga lume. Există, însă, unele mai puțin cunoscute, dar care combină tradiția cu elementele moderne, oferind o atmosferă unică.

Capitala Estoniei se laudă cu ceea ce se crede a fi primul brad de Crăciun public din Europa, datând din 1441. Piața centrală găzduiește un brad impresionant, înconjurat de case în culori pastelate. Vizitatorii pot explora aleile luminate cu felinare și pot cumpăra specialități locale precum jucării de lemn sculptate manuale și mănuși de lână tradiționale.

Târguri de Crăciun mai puțin populare din Europa

Târgul de Crăciun din Craiova câștigă tot mai multă popularitate de la an la an. Deschis între 14 noiembrie și 6 ianuarie, evenimentul se desfășoară în patru locații din oraș, fiecare cu o tematică diferită: Satul lui Moș Crăciun, Frumoasa și Bestia, Crăciunul Galactic și România Tradițională.

Atracțiile includ și o roată mare, un patinoar și numeroase tarabe cu preparate tradiționale și decorațiuni. Iluminatul festiv și sania zburătoare a lui Moș Crăciun creează o atmosferă magică.

Târgul de Crăciun din Arezzo, deși mai puțin cunoscut decât cele din Nürnberg sau Viena, oferă o experiență unică în centrul medieval al orașului. Piața Grande găzduiește tarabe în stil austriac și german, iluminate de 640.000 de lumini.

Târgul de Crăciun din Bratislava, desfășurat între 27 noiembrie și 6 ianuarie, oferă o atmosferă festivă mai discretă. Piața principală și Piața Hviezdoslavovo găzduiesc tarabe cu mâncăruri și meșteșuguri tradiționale.

Piața vegană de Crăciun de la Fehrbelliner Platz din Berlin, aflată la a doua ediție, oferă o experiență unică. Peste 60 de tarabe prezintă alternative la preparatele tradiționale de carne, precum cârnați vegani și friptură de nuci.

