Cât costă trei mici cu o porție de cartofi la Târgul de Crăciun din Craiova. Prețuri pentru sarmale, ciolan și papanași

Târgul de Crăciun Craiova 2025 și-a deschis porțile pe data de 14 noiembrie. Tema ediției de anul acesta este inspirată din povestea „Spărgătorul de Nuci”, iar peste 250.000 de oameni au vizitat târgul în primele trei zile.

Ca în fiecare an, Craiova dă ora exactă în ceea ce privește evenimentele dedicate sărbătorilor de iarnă. Orașul este luminat cu peste două milioane de beculețe, iar în primele trei zile, peste 250.000 de persoane au aglomerat centrul.

Ce puteți să găsiți în Târgul de Crăciun Craiova 2025

Decorațiuni și ornamente de Crăciun, obiecte sculptate și pictate manual, bijuterii artizanale și jucării tematice.

Tricotaje hand-made cu motive de sezon, produse tradiționale de artizanat, obiecte decorative din ceramică, tablouri și accesorii unicat.

Cea mai mare coadă se formează la căsuțele cu preparate tradiționale din carne. Vizitatorii pot cumpăra cârnați, caltaboși, mici, șuncă, jumări, costiță afumată, șorici, brânzeturi, dar și conserve, murături și dulciuri de casă: cozonaci, fursecuri, turtă dulce sau baclavale.

Cum sunt prețurile la Târgul de Crăciun Craiova 2025

trei mici cu cartofi prăjiți: 46 de lei

cârnați și ceafă: 15 lei / 100 g

fasole cu ciolan: 25 de lei / porția

sarmale: 10 lei / 100 g

ciolan de porc: 20 de lei / 100 g

shaorma de pui: 30 de lei / 350 g

aripioare de pui: 25 de lei / 350 g

langoș simplu: 12 lei / bucata

langoș special: 20 de lei / bucata

poale-n brâu: 20 de lei / bucata

plăcintă cu brânză: 18 lei / bucata

salam de biscuiți: 15 lei / bucata

papanaș cu smântână: 38 de lei / bucata

gogoșele cu arome: 38 de lei / 300 g

kurtos: 30 de lei / bucata

porumb fiert: 15 lei / bucata

castane coapte: 15 lei / 100 g

vin fiert: 15 lei / paharul

apă plată: 10 lei / 500 ml

ceai cald: 10 lei / paharul

ciocolată Dubai: 40 de lei / bucata

ciocolată de casă: 12 lei / 100 g

Cum s-a transformat Craiova pentru Târgul de Crăciun 2025

Piaţa Mihai Viteazul – „Candy Land”. Un regat al dulciurilor, unde fiecare colț strălucește în culori de poveste, iar sania zburătoare a lui Moș Crăciun își face apariția în fiecare seară, de la ora 18:00.

Zona Doljana – „Carousel Christmas”. Căsuțe inedite, decorate în spirit de sărbătoare, pentru cei mari și mici.

Piaţa Fraţii Buzeşti – „Crăciun Tradiţional”. Locul unde tradițiile prind viață, între colinde, meșteșuguri și bucate românești.

Piaţa William Shakespeare – „Ţara lui Moş Crăciun”. Un univers magic pentru copii și tineret, cu carusele, trenulețe, filme VR și roata panoramică, ce îi poartă pe copii spre cerul luminat al Craiovei.

Strada Theodor Aman – „Best Christmas Street Food”. Un festin culinar modern, unde aromele tradiționale se împletesc cu gusturi internaționale.

English Park – „Țara Jucăriilor”. Paradisul copiilor, cu figurine uriașe, jocuri și personaje de basm.