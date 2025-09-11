Un tânăr a fost surprins circulând cu trotineta electrică pe Autostrada A3 București – Ploiești. Ce arată legea

În seara zilei de 10 septembrie 2025, puțin trecu după ora 22:00, un tânăr a fost surprins circulând cu trotineta electrică pe Autostrada A3 București – Ploiești. Conform OUG 13/2020, acest aspect este interzis.

Mai mult decât atât, tânărul nu purta echipament de protecție, în timp ce se deplasa cu trotineta. Dispozitivul, însă, prezenta lumini de semnalizare.

Circulația cu trotinetele electrice pe autostrăzi este interzisă în România

OUG 13/2020 stipulează clar la articolul 74, alineatul (1), că trotinetele electrice nu pot circula pe drumurile de mare viteză. În imaginile surprinse de un participant la trafic, noaptea trecută, în jurul orei 22:13 – 22:15, se poate observa o persoană care circulă cu un astfel de vehicul. Imaginile au ajuns în spațiul public, într-un grup de Facebook.

„Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h”, se arată în OUG 13/2020.

Un astfel de vehicul poate fi condus în zonele special amenajate, precum pistele pentru biciclete. În cazul în care aceste marcaje pentru bicicliști lipsesc, atunci trotinetele electrice pot fi conduse exclusiv pe druurile unde limita de viteză este de 50 km/h.

Circulația se face în anumite condiții impuse de lege

Legea arată că trotinetele pot fi conduse de persoanele care au vârsta peste 14 ani. De asemenea, trotinetele trebuie să fie echipate cu sisteme de iluminare și elemente reflectorizante. Circulația trotinetelor electrice pe timpul nopții este permisă în condițiile în care sistemele de iluminare și elementele reflectorizante nu lipsesc și se află în stare de funcționare. Persoanele sub 16 ani trebuie să aibă cască de protecție, atunci când circulă pe partea carosabilă.

Redăm o parte din legea existentă referitoare la modul în care se face circulația cu trotinetele electrice pe drumurile publice din România.

Art. 41, alin. (3): Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele şi trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulaţia trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km/h. Art. 70, alin. (2): Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani. Art. 70, alin. (3): Bicicletele, mopedele şi trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulaţia acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de funcţionare. Art. 70, alin (4): Casca de protecţie este obligatorie pentru conducătorii de biciclete şi trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. Art. 70, alin (5): Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.

Autorul recomandă:

Schimbare în trafic. CNAIR montează 400 de camere video care vor calcula și viteza medie de deplasare a mașinilor

Femeie reținută de polițiști după ce a FURAT o trotinetă electrică din București

Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei / Titi Aur: „În România nu există control”

O bucureșteancă de 71 de ani a MURIT după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Ce pedeapsă riscă bărbatul

Sursă foto – video: grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”