Prima pagină » Diverse » Un tânăr a fost surprins circulând cu trotineta electrică pe Autostrada A3 București – Ploiești. Ce arată legea

Un tânăr a fost surprins circulând cu trotineta electrică pe Autostrada A3 București – Ploiești. Ce arată legea

11 sept. 2025, 14:43, Diverse
Un tânăr a fost surprins circulând cu trotineta electrică pe Autostrada A3 București - Ploiești. Ce arată legea
Galerie Foto 5

În seara zilei de 10 septembrie 2025, puțin trecu după ora 22:00, un tânăr a fost surprins circulând cu trotineta electrică pe Autostrada A3 București – Ploiești. Conform OUG 13/2020, acest aspect este interzis.

Vezi galeria foto
5 poze

Mai mult decât atât, tânărul nu purta echipament de protecție, în timp ce se deplasa cu trotineta. Dispozitivul, însă, prezenta lumini de semnalizare.

Circulația cu trotinetele electrice pe autostrăzi este interzisă în România

OUG 13/2020 stipulează clar la articolul 74, alineatul (1), că trotinetele electrice nu pot circula pe drumurile de mare viteză. În imaginile surprinse de un participant la trafic, noaptea trecută, în jurul orei 22:13 – 22:15, se poate observa o persoană care circulă cu un astfel de vehicul. Imaginile au ajuns în spațiul public, într-un grup de Facebook.

„Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h”, se arată în OUG 13/2020.

Un astfel de vehicul poate fi condus în zonele special amenajate, precum pistele pentru biciclete. În cazul în care aceste marcaje pentru bicicliști lipsesc, atunci trotinetele electrice pot fi conduse exclusiv pe druurile unde limita de viteză este de 50 km/h.

Circulația se face în anumite condiții impuse de lege

Legea arată că trotinetele pot fi conduse de persoanele care au vârsta peste 14 ani. De asemenea, trotinetele trebuie să fie echipate cu sisteme de iluminare și elemente reflectorizante. Circulația trotinetelor electrice pe timpul nopții este permisă în condițiile în care sistemele de iluminare și elementele reflectorizante nu lipsesc și se află în stare de funcționare. Persoanele sub 16 ani trebuie să aibă cască de protecție, atunci când circulă pe partea carosabilă.

Redăm o parte din legea existentă referitoare la modul în care se face circulația cu trotinetele electrice pe drumurile publice din România.

Art. 41, alin. (3): Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele şi trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulaţia trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km/h.

Art. 70, alin. (2): Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani.

Art. 70, alin. (3): Bicicletele, mopedele şi trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulaţia acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de funcţionare.

Art. 70, alin (4): Casca de protecţie este obligatorie pentru conducătorii de biciclete şi trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

Art. 70, alin (5): Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.

Autorul recomandă:

Schimbare în trafic. CNAIR montează 400 de camere video care vor calcula și viteza medie de deplasare a mașinilor

Femeie reținută de polițiști după ce a FURAT o trotinetă electrică din București

Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei / Titi Aur: „În România nu există control”

O bucureșteancă de 71 de ani a MURIT după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Ce pedeapsă riscă bărbatul

Sursă foto – video: grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”

Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Banii sau viața? Consecințele canceroase ale unor măsuri guvernamentale
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Un bărbat și-a dat în judecată șefii pentru că nu i-a plăcut biroul pe care l-a primit și a câștigat. A primit și despăgubiri
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Primele declarații ale bărbatului care a ucis-o pe Iryna Zarutska, tânăra refugiată ucraineană de 23 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare
Evz.ro
Rezerviștii, chemați la armată de MApN. Cine sunt cei vizați
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
„O tablă de șah” uriașă, observată de astronauții din spațiu. Ce este de fapt?
ACTUALITATE Cum recunoști uleiul de măsline contrafăcut din supermarket. Trucurile care te ajută să nu te lași înșelat
16:36
Cum recunoști uleiul de măsline contrafăcut din supermarket. Trucurile care te ajută să nu te lași înșelat
EXTERNE Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția cu două state
16:35
Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția cu două state
AI AFLAT! Mirel Palada avansează un scenariu DRAMATIC: „Suntem în zorii celui de-Al III-lea război mondial”
16:34
Mirel Palada avansează un scenariu DRAMATIC: „Suntem în zorii celui de-Al III-lea război mondial”
POLITICĂ Nicușor Dan: „A existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor” / „Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire”
16:29
Nicușor Dan: „A existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor” / „Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire”
EXTERNE La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida
16:13
La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida
FINANCIAR Cum scoți bani fără card de la ATM, folosind smartwatch. Băncile care permit acest lucru
15:49
Cum scoți bani fără card de la ATM, folosind smartwatch. Băncile care permit acest lucru