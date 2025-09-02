Prima pagină » Actualitate » O bucureșteancă de 71 de ani a MURIT după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Ce pedeapsă riscă bărbatul

O bucureșteancă de 71 de ani a MURIT după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Ce pedeapsă riscă bărbatul

Ruxandra Radulescu
02 sept. 2025, 14:43, Actualitate


O femeie în vârstă de 71 de ani a murit, după ce a fost lovită de o trotinetă, în timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni din zona Mihai Bravu. Cel aflat pe trotinetă, un tânăr aflat în vârstă de 22 de ani, se află la acest moment sub măsura controlului judiciar timp de 60 de zile. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. 

Incidentul a avut loc pe 14 august la o intersecție din zona Mihai Bravu, în timp ce bătrâna traversa strada regulamentar. Aceasta a fost lovită din plin de un tânăr pe trotinetă, care a trecut pe culoarea roșie a semaforului.

Pe 2 septembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de conducătorului trotinetei pentru ucidere din culpă.

„La data de 14.08.2025, în jurul orei 9.43, inculpatul ar fi condus un vehicul (trotineta electrică) neînregistrat, pe Șoseaua Mihai Bravu, iar la intersecția cu Bld. Ferdinand I, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric și ar fi accidentat-o pe persoana vătămată, care se angajase în traversarea carosabilului pe marcajul pietonal de la dreapta la stânga raportat la direcția de deplasare a trotinetei electrice, încălcând astfel prevederile art. 52 alin 1 si art. 135 lit h din RAOUG 195/2002”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din București.

Femeia a fost internată la spital cu leziuni grave și a decedat patru zile mai târziu, pe 18 august.

Pe 2 septembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpat, pe o perioadă de 60 de zile.

„În acest context atragem atenția asupra faptului că, deși pentru conducerea unor astfel de vehicule pe drumurile publice nu este necesară deținerea unui permis de conducere, ar fi recomandat ca persoanele care aleg să se deplaseze cu vehiculele sus-menționate să circule cu prudență și, totodată, să cunoască în prealabil regulile de circulație pentru a evita producerea unor accidente”, este apelul reprezentanților Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din București.

Tânărul riscă ani de închisoare

Conform noului Cod Penal, infracțiunea de ucidere din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.
În cazul în care infracțiunea a rezultat în urma nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități, fapta se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani, notează Lege5.ro.

