Femeie reținută de polițiști după ce a FURAT o trotinetă electrică din București

Ieri, 4 septembrie 2025, o femeie a fost reținută de polițiștii Secției 10 din București într-un dosar penal pentru furt calificat, după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce tăia firele unei trotinete electrice de închiriat și încerca să plece cu aceasta.

Incidentul a fost semnalat de jandarmi, care au intervenit în timpul patrulării. Femeia a fost condusă la sediul Secției 10 pentru continuarea cercetărilor. Ulterior, polițiștii au dispus control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Autoritățile reamintesc că, potrivit Codului de procedură penală, punerea în mișcare a acțiunii penale nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.

„În urma materialului probator administrat, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior, față de aceasta a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 10 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat,” se arată în comunicat.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: