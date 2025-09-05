Prima pagină » Actualitate » Femeie reținută de polițiști după ce a FURAT o trotinetă electrică din București

Femeie reținută de polițiști după ce a FURAT o trotinetă electrică din București

Bianca Dogaru
05 sept. 2025, 18:05, Actualitate
Femeie reținută de polițiști după ce a FURAT o trotinetă electrică din București

Ieri, 4 septembrie 2025, o femeie a fost reținută de polițiștii Secției 10 din București într-un dosar penal pentru furt calificat, după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce tăia firele unei trotinete electrice de închiriat și încerca să plece cu aceasta. 

Incidentul a fost semnalat de jandarmi, care au intervenit în timpul patrulării. Femeia a fost condusă la sediul Secției 10 pentru continuarea cercetărilor. Ulterior, polițiștii au dispus control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Autoritățile reamintesc că, potrivit Codului de procedură penală, punerea în mișcare a acțiunii penale nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.

„În urma materialului probator administrat, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior, față de aceasta a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 10 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat,” se arată în comunicat.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Guvernul Bolojan, pus la zid de industria auto: „Actuala propunere este GREȘITĂ și incompletă, nu reflectă realitatea tehnologică”
17:22
Guvernul Bolojan, pus la zid de industria auto: „Actuala propunere este GREȘITĂ și incompletă, nu reflectă realitatea tehnologică”
POLITICĂ „Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene
17:09
„Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene
POLITICĂ Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „DEZINFORMEAZĂ” cu cifrele din administrația locală: „A indus în eroare opinia publică”
16:57
Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „DEZINFORMEAZĂ” cu cifrele din administrația locală: „A indus în eroare opinia publică”
UPDATE Dragoș Pîslaru face ordine la minister. Ținută obligatorie pentru creșterea performanței în materie de fonduri europene
16:24
Dragoș Pîslaru face ordine la minister. Ținută obligatorie pentru creșterea performanței în materie de fonduri europene
ACTUALITATE Marcel Ciolacu îl mustră pe Bolojan: „Eu am lăsat România pe locul 2 la creștere ECONOMICĂ”
16:03
Marcel Ciolacu îl mustră pe Bolojan: „Eu am lăsat România pe locul 2 la creștere ECONOMICĂ”
ACTUALITATE Băncile bagă spăima în românii cu credite și îi avertizează că ar putea ajunge în stradă. Românii se tem de executări silite
15:30
Băncile bagă spăima în românii cu credite și îi avertizează că ar putea ajunge în stradă. Românii se tem de executări silite
Mediafax
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Ce pedeapsă a primit proprietarul menajeriei din Zăhărești, unde doi copii au fost răniți de animale
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
Oana Mizil și Marian Vanghelie, față în față după marele scandal
A1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o veste bună care îi schimbă total starea de spirit. Astrele arată că o așteaptă două zile pline de surprize
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
O nouă descendență de mamuți tropicali a fost descoperită în Mexic