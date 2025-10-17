Prima pagină » Diverse » „Vânător de coastă rapid și silențions”. Japonia reacționează rapid și lansează încă un SUBMARIN de atac din clasa Taigei, JS Sogei (SS-518), după ce China și Rusia au mărit presiunea în Indo-Pacific

„Vânător de coastă rapid și silențions”. Japonia reacționează rapid și lansează încă un SUBMARIN de atac din clasa Taigei, JS Sogei (SS-518), după ce China și Rusia au mărit presiunea în Indo-Pacific

Cristian Lisandru
17 oct. 2025, 13:44, Diverse
„Vânător de coastă rapid și silențions”. Japonia reacționează rapid și lansează încă un SUBMARIN de atac din clasa Taigei, JS Sogei (SS-518), după ce China și Rusia au mărit presiunea în Indo-Pacific

Japonia a lansat la apă cel de-al șaselea submarin de atac din clasa Taigei, JS Sogei (SS-518), la uzina din Kobe a Kawasaki Heavy Industries. Submarinul cu motor litiu-ion consolidează raza de acțiune submarină a orașului Tokyo și semnalează o modernizare continuă a Forței de Autoapărare Maritimă a Japoniei.

Forța de Autoapărare Maritimă a Japoniei a anunțat pe contul său oficial X, că al șaselea submarin de atac din clasa Taigei a fost lansat la uzina KHI din Kobe sub numele de JS Sogei, cu numărul de cocă SS-518.

„Submarinul JS Sogei (SS-518) – de 3.000 de tone și 84 de metri lungime – transportă un echipaj de aproximativ 70 de persoane și are șase tuburi de 533 mm pentru torpile grele și rachete antinavă lansate din tuburi. La fel ca surorile sale, Sogei este construit în jurul propulsiei cu baterii litiu-ion, care prioritizează rezistența, performanța de sprint și discreția acustică sub apă”, notează Army Recognition.

Japonia modelează o forță submarină adaptată primului lanț de insule

Activitatea navală chineză și rusă în Marea Chinei de Est și Marea Filipinelor s-a intensificat, iar Tokyo își extinde o flotă SSK în prima linie, care numără acum aproximativ 23 de nave, investind în atacuri cu rază mai lungă de acțiune.

Fiecare submarin Taigei crește capacitatea Forței de Autoapărare Maritimă a Japoniei de a supraveghea strâmtorile, de a descuraja coerciția din jurul Insulelor Senkaku și de a se conecta perfect la rețelele submarine americane și australiene.

Lansarea submarinului e atac JS Sogei (SS-518) arată că Japonia nu doar ține pasul, ci modelează o forță submarină adaptată primului lanț de insule, una capabilă să atenueze presiunea din zona gri și să țină în pericol forțele adverse.

Submarinul Sogei respectă o cadență rapidă de producție. Câte un submarin din clasa Taigei a fost lansat la apă aproape în fiecare an, începând din 2020. Clasa Taigei adoptă motoarele diesel 12V25/31 de putere mai mare de la Kawasaki și un sistem îmbunătățit de scufundare, reducând timpul de reîncărcare și expunerea la adâncimea periscopului.

Aceste modificări, împreună cu banca mare de baterii litiu-ion, oferă ambarcațiunilor Taigei o viteză sub apă susținută, mai mare decât SSK-urile cu plumb-acid tradiționale și reduc penalizarea tactică de a ajunge la mică adâncime pentru a respira.

Sursele deschise estimează că această clasă are o viteză de aproximativ 20 de noduri sub apă și o putere instalată de aproximativ 6.000 CP, cifre consistente pentru un vânător de coastă rapid și silențios.

Sogei, sisteme cu probabilitate scăzută de interceptare”

Surse din industria japoneză și rapoarte recente indică faptul că această clasă integrează suita de sonare din familia ZQQ-8 cu un nou sistem de procesare, alături de sisteme cu probabilitate scăzută de interceptare.

Echipat cu cea mai recentă torpilă grea de tip 18, care urmează să înlocuiască modelul de tip 89, submarinul Sogei oferă o lovitură letală atât împotriva submarinelor, cât și a navelor de luptă de suprafață.

Nava păstrează UGM-84L Harpoon pentru atacuri anti-navă, în timp ce foaia de parcurs a japonezilor indică viitoare rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune care s-ar extinde la țărm și pe mare mult dincolo de Harpoon.

  • Comparat cu rivalii regionali, designul centrat pe baterii al submarinului din claa Taigei are o cale diferită față de clasa Yuan din China, echipată cu AIP.
  • Navele PLAN tip 039A/B oferă un schimb de putere de sprint pentru o anduranță foarte silențioasă, la viteză mică, pe pile de combustie și se crede că pot lansa rachete anti-navă YJ-18 și torpile Yu-6.
  • Nava sud-coreeană KSS-III este mai mare, capabilă de AIP și unică printre navele convenționale regionale datorită celulelor sale de lansare verticală care permit utilizarea rachetelor de atac terestru indigene.
  • Prima clasă Hai Kun din Taiwan, încă în faza de testare, este mai mică și axată pe blocarea atacurilor maritime în apropierea insulei.

În acest context, Sogei se situează între navele AIP de înaltă rezistență și KSS-III înarmate cu VLS, excelând în repoziționare rapidă și ascunsă și ambuscadă în spațiile Ryukyu, păstrând în același timp opțiuni credibile de atac din tuburi.

„O semnătură acustică scăzută”

Rezervele de litiu-ion permit submarinului Sogei să se deplaseze rapid către un punct de referință, apoi să rămână în stand-by pe baterii, cu sarcini minime.

Motoarele diesel cu putere mai mare scurtează ciclurile de reîncărcare, limitând expunerea la radar și ESM (măsuri de supraveghere electronică), păstrând în același timp o semnătură acustică scăzută.

Sistemul ESM interceptează, detectează și identifică semnalele radar și afișează emițătorii activi, inclusiv transmisiile RF de la radarele instalate pe submarine. Sistemul este foarte deschis în frecvență și spațiu, oferind o probabilitate ridicată de interceptare. Sistemul ESM are o sensibilitate operațională suficientă, în special în benzile de frecvență mai mari, atingând distanțe mari de detecție.

În eventualitatea unei crize militare, Sogei poate efectua ambuscade anti-submarin și anti-suprafață, poate plasa mine de influență și, pe măsură ce Japonia lansează rachete de distanță pentru submarine, poate lansa atacuri terestre secrete de pe axe imprevizibile, complicând planul de campanie al oricărui adversar, mai notează Army Recognition.

Sursa foto – Marina Japoneză via Army Recognition

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Doi morți și 12 răniți | GALERIE FOTO-VIDEO
Digi24
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere
Cancan.ro
BREAKING | Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Cancan.ro
Vedetă TV, ucisă de iubit! Vecinii au fost martori la chinurile trăite de tânăra de 29 de ani. Polițiștii au intrat cu forța în casa ei
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 4 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Evz.ro
Explozie în Rahova. ANRE susține că sigiliul de gaze fusese rupt cu puțin timp înainte de deflagrație
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, motivul pentru care nu a anulat spectacolele când fiul ei era în stare gravă la spital: "Cântam și mi se punea un nod în gat să plâng". Adevărul nespus din spatele evenimentelor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Fără cântec de adio – MTV își închide ecranele muzicale. 20 de momente care au definit o eră
ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
13:24
Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
EXTERNE Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul
13:19
Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul
ULTIMA ORĂ Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
13:18
Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
ACTUALITATE Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
13:12
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
ACTUALITATE SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
13:04
SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
FOTO-VIDEO EXPLOZIE în fața casei unui cunoscut jurnalist de investigații din Italia. Poliția suspectează un atac mafiot
13:03
EXPLOZIE în fața casei unui cunoscut jurnalist de investigații din Italia. Poliția suspectează un atac mafiot