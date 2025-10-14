După semnalul de alarmă tras de GÂNDUL, o cunoscută publicație americană îndeamnă România să NU cumpere tancurile Abrams: „Este o idee proastă!”

Statul român vrea să cumpere 216 de tancuri Abrams din SUA – modelul M1A2 SEPv3 – și 76 derivate, urmând să achite 7,6 miliarde de dolari. Gândul a pus la îndoială oportunitatea acestei achiziții care, potrivit specialiștilor, vine la pachet cu dezavantaje tehnice care nu pot fi trecute cu vederea.

Tancurile Abrams nu s-au dovedit eficiente pe frontul ucrainean (mai multe informații AICI), au avut nevoie de mentenanță de trei ori mai des decât tancurile rusești T-14 și au un consum de combustibil mai mare, ceea ce face ca și costurile de întreținere să fie mai mari.

După semnalul tras de Gândul, o cunoscută publicați americană – The National Interest – îndeamnă România să nu cumpere aceste tancuri Abrams, jurnalistul Brandon J. Weichert notând, încă din titlul articolului, că este vorba despre o „idee proastă” – „De ce planul României de a cumpăra 216 tancuri Abrams este o idee proastă”.

Planul de achiziție, care extinde un acord din 2023 pentru 54 de tancuri Abrams, implică achiziționarea a 216 tancuri principale de luptă și a vehiculelor de sprijin suplimentare, în valoare de 6,48 miliarde de euro (7,6 miliarde de dolari), mai notează publicația americană.

Dacă va fi implementat în totalitate, acest plan ar îmbunătăți rapid capacitatea blindată a României, asigurând că „România devine noul centru logistic pentru capacitatea militară a NATO de-a lungul frontierei alianței cu Rusia la Marea Neagră”.

Pentru a reduce dependența lanțului de aprovizionare de SUA, România dorește măsuri de cooperare industrială pentru a-și consolida propria bază industrială de apărare, se notează în articol.

„O presiune financiară imensă și probleme logistice”

Cu toate acestea, costul ridicat al acestor tancuri de ultimă generație creează o presiune financiară imensă și probleme logistice, scrie Weichert.

„Bucureștiul preferă modelul Abrams, mai scump, în detrimentul alternativelor precum Leopard 2A8 german, considerând că acesta leagă mai strâns națiunea de lanțurile de aprovizionare americane.

Lanțul de aprovizionare industrial al apărării SUA nu poate menține propriile sisteme, cu atât mai puțin se poate aștepta să aprovizioneze alte țări în cazul unui conflict.

În cele din urmă, rămân îngrijorări profunde cu privire la faptul că România ar putea fi incapabilă să întrețină flota”, mai notează autorul.

„SUA nu își poate întreține propriile sisteme, darămite să se aștepte să aprovizioneze alte țări în caz de conflict!”

Jurnalistul atrage atenția și că – în pofida ideii că achiziționarea acestor tancur Abrams din SUA ar „lega” România de lanțurile americane de aprovizionare – americanii nu își pot întreține propriile sisteme, ceea ce ar face imposibilă aprovizionarea altor țări, în eventualitatea unui conflict.

„În timp ce statul român a analizat și alte opțiuni pentru modernizarea mult necesară a sistemului lor de apărare, cum ar fi Leopard 2A8 german sau K2 Black Panther din Coreea de Sud, a fost preferat tancul Abrams, care este mai scump”, mai scrie Brandon J. Weichert.

„În opinia lor (n.red. – a românilor), are sens strategic, chiar și numai pentru că leagă România mai strâns de lanțurile de aprovizionare americane.

În mod ironic, acesta este probabil unul dintre cele mai negative aspecte ale acordului propus – deoarece lanțul de aprovizionare industrială de apărare al SUA nu își poate întreține propriile sisteme, darămite să se aștepte să aprovizioneze alte țări în caz de conflict!

Cu toate acestea, liderii români par să creadă că dependența directă de Statele Unite i-ar avantaja dacă ar izbucni vreodată un război cu Rusia de-a lungul graniței lor. Aceasta este decizia greșită.

Ca toate națiunile europene NATO, România trebuie să facă mai mult în ceea ce privește menținerea capacităților sale militare. Dar trebuie să facă acest lucru în limitele a ceea ce este realist din punct de vedere economic și viabil din punct de vedere logistic”, punctează Brandon J. Weichert.

„O insulă într-o mare de motoare diesel”

Generalul de brigadă (r) Mircea Mîndrescu a declarat, într-un interviu pentru TechRider, că tancul Abrams – care are motor cu turbină – ar putea ridica probleme de logistică și mentenanță pentru România.

Motorul cu turbină cu gaze va reprezenta, potrivit generalului, „o insulă într-o mare de motoare diesel” în România.

„Acest aspect ridică probleme suplimentare de logistică și mentenanță care vor trebui soluționate”, a precizat generalul de brigadă (r) Mircea Mîndrescu.

