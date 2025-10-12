Iarna se apropie în Rusia și Ucraina, iar cele două părți au petrecut ultimele săptămâni încercând să-și compromită reciproc infrastructura energetică. Moscova a vizat rețeaua energetică a Ucrainei timp de ani de zile, într-o campanie susținută de „înghețare” a națiunii și de paralizare a capacității sale de autoapărare. Kievul a demonstrat, pe de altă parte, că poate deteriora infrastructura energetică a Rusiei.

În Crimeea, oficialii au impus plafonarea prețurilor la combustibil și au impus raționalizarea benzinei, ca răspuns la problemele cauzate de atacurile dronelor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol.

Expertul militar Dmitri Kuznets a explicat – pentru publicația independentă Medusa – „culisele” războiului rețelelor energetice dintre Rusia și Ucraina, a avertizat asupra riscului folosirii armelor nucleare tactice în Ucraina și a pus accent pe caracterul letal al dronelor pe câmpul de luptă.

„ Ucraina vizează mai mult decât o apărare pasivă ”

Atât Rusia, cât și Ucraina se adaptează constant pentru a depăși diverse contramăsuri, inclusiv sisteme de război electronic și sisteme de apărare aeriană, spune Dmitri Kuznets.

De asemenea, continuă acesta, strategiile operaționale sunt mult mai rafinate, fiind puse la punct atacuri pentru a provoca daune maxime – daune care pot influența deciziile liderilor, pot schimba percepția publică și pot perturba economia.

„În lupta împotriva contramăsurilor, ambele părți se descurcă relativ bine: înving sistemele de apărare aeriană, dar sistemele de război electronic încă nu pot opri complet aceste atacuri. Însă rămân probleme majore legate de desfășurarea strategică.

După cum a susținut Sergey Vakulenko de la Carnegie Russia Eurasia Center, este important să nu supraestimăm capacitatea Ucrainei de a afecta economia rusă prin vizarea infrastructurii de rafinare a petrolului.

În anii preceden ți, Rusia și-a concentrat atacurile pentru a provoca daune maxime prin perturbarea producției și distribuției în Ucraina , înainte și la începutul iernii.

C ampaniile succesive au cauzat dificultăți majore sectorului energetic al Ucrainei, dar nu au reușit să declanșeze o pană totală de curent care ar fi putut prăbuși economia sau zdruncina hotăr ârea societ ății ucrainene de a continua lupta.

Cu alte cuvinte, nu pare foarte fezabil să distrugi întreaga re țea energetică a unei țări, chiar și cu o creștere a atacurilor țintite și concentrate.

Anul acesta, Ucraina este mai bine pregătită pentru o nouă rundă de atacuri, av ând stocuri de generatoare și baterii – obținute, în mare parte, cu sprijin occidental – și desfășur ând din timp capacit ăți de reparații bazate pe experiența iernilor trecute.

Practic, ucrainenii au făcut tot ce au putut pentru a se pregăti pentru următoarea încercare a Rusiei de a perturba rețeaua electrică. Totuși, nu trebuie să uităm că armata rusă și-a extins și ea capacitățile de atac în tot acest timp.

De data aceasta, Ucraina vizează mai mult decât o apărare pasivă. Pe lângă acumularea de rezerve și capacitate energetică de rezervă, aceasta urmărește ceea ce am putea numi securitate prin descurajare”, explică expertul militar.

Nu există nicio confirmare că liderii ruși au luat în considerare planuri nucleare

În prezent, președintele Volodimir Zelenski a declarat că, dacă Rusia încearcă să întrerupă alimentarea cu energie electrică a orașului Kiev, Ucraina va întrerupe alimentarea cu energie electrică a Moscovei. Dar acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă Ucraina își poate suplimenta flota de drone cu rază lungă de acțiune cu rachete capabile să transporte încărcături utile mult mai mari.

„Deși dronele pot viza rețelele de distribuție, atacurile împotriva generatoarelor cu drone care transportă încărcături utile relativ mici sunt puțin probabil să fie eficiente, așa cum au demonstrat atacurile rusești.

Succesul în acest sens necesită atacuri combinate folosind atât drone, cât și rachete, dar nu este clar dacă Ucraina va putea desfășura suficiente rachete cu încărcăturile utile necesare în această iarnă.

Este probabil ca liderii Rusiei să nu fi luat niciodată în considerare în mod serios utilizarea armelor nucleare tactice în vreo etap ă a războiului.

Raționamentul se bazează pe evaluarea potențialelor c â știguri în raport cu riscurile politice abrupte asociate, inevitabil, cu o astfel de escaladare.

Problema a atras aten ția – cu referiri frecvente la evaluările serviciilor de informații americane – în toamna anului 2022, când Rusia era în pragul înfrângerii în Ucraina.

Deliber ările raportate din cadrul Kremlinului și al Statului Major General al Rusiei cu privire la posibila utilizare a armelor nucleare tactice nu s-au concentrat pe c â știguri militare directe, ci mai degrabă pe exercitarea presiunii asupra conducerii Occidentului și a Ucrainei.

Se pare că au fost discutate diverse scenarii, de la detonarea unui focos nuclear într-o zonă nepopulată, posibil în Arctica, până la o explozie în regiunile de stepă relativ pustii ale Ucrainei, poate undeva între Herson și Mykolaiv.

Nu există nicio confirmare că liderii ruși au luat în considerare aceste planuri sau cât de serioase ar fi putut fi aceste deliberări. Nici măcar serviciile de informații americane nu susțin că armata rusă pregătea lovituri nucleare tactice pe scară largă pentru a câștiga teren pe câmpul de luptă.

Desigur, chestiunile tactice legate de utilizarea armelor nucleare în luptă au fost studiate pe tot parcursul Războiului Rece, inclusiv exerciții militare care simulau avansuri prin zone radioactive create de detonări nucleare tactice.

Din câte putem înțelege, toate planurile concrete de utilizare a munițiilor nucleare tactice au presupus că acestea vor fi utilizate la scară largă. Altfel, nu ar fi fost eficiente din punct de vedere militar”, mai spune expertul militar.

Kremlinul, departe de o „ î nfr â ngere strategic ă”

Este clar că o utilizare în masă a acestor arme ar duce inevitabil la o escaladare rapidă și ar putea duce la un schimb nuclear la scară largă, avertizează Dmitri Kuznets.

„Conducerea Rusiei, probabil, nu a luat în considerare utilizarea armelor nucleare tactice pentru câștiguri militare pe termen scurt.

Cu toate acestea, există evident un risc mai mare ca Rusia să folosească aceste arme dacă s-ar confrunta vreodată cu genul de înfrângere strategic ă pe care administrația Biden o promitea .

În prezent, Kremlinul fiind departe de o astfel de înfrângere, pericolul s-a mic șorat în mod corespunz ător.

Avem o înțelegere destul de precisă a pierderilor armatei ruse și a dimensiunii contingentului său care operează în Ucraina, iar proporția deceselor în rândul combatanților pare să fi rămas aproximativ aceeași. Pierderile Rusiei cresc aproximativ proporțional cu numărul de trupe desfășurate.

Așadar, armele folosite în război nu au devenit mai periculoase, dar au afectat semnificativ desfășurarea războiului, tacticile sale și probabil chiar strategia sa generală”, încheie expertul militar.

