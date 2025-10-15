În data de 13 octombrie 2025, potrivit anunțului făcut de Forțele Aeriene Regale Canadiene pe X, avioane CF-188 Hornets canadiene au realizat o premieră istorică. Au aterizat pe autostrada Jägala-Käravete (Piibe) din Estonia în timpul exercițiului TARASSIS 25. Aterizările au făcut parte dintr-un efort mai amplu de antrenament baltic, alături de aeronave estoniene și italiene, subliniind accentul pus de NATO pe dispersarea și supraviețuirea în apropierea flancului nord-estic al Alianței.

CF-188 Hornet, denumirea canadiană pentru F/A-18A/B, este un avion de vânătoare bimotor, multirol, optimizat pentru apărare aeriană, atac la sol și sprijin tactic, notează Army Recognition.

Răm âne o platform ă versatilă, datorită extinderii succesive a duratei de viață și modernizărilor de capacități, cel mai recent fiind Proiectul de Extindere Hornet, care adaugă senzori îmbun ătățiți, noi rachete aer-aer cu rază scurtă și medie de acțiune, îmbun îmbun ătățiri de siguranță ătățiri ale supraviețuirii și , cum ar fi evitarea automată a coliziunilor la sol .

Aceste îmbun operațiuni ătățiri, combinate cu șasiul robust al aeronavei și fiabilitatea bimotor, o fac potrivită pentrupe suprafețe scurte sau improvizate atunci c ând doctrina necesit ă baze dispersate.

Canada face tranziția către F-35A

Selectat în 1980 pentru a înlocui mai multe tipuri de avioane de vânătoare tradiționale, CF-188 a intrat în serviciu la începutul anilor 1980 și de atunci a acumulat un palmares operațional substanțial.

Avioanele canadiene Hornet au efectuat misiuni NORAD pe plan intern și au fost desfășurate în str ăinătate în lupte deasupra Irakului și Kuweitului în 1991.

Au participat la opera țiuni NATO deasupra Balcanilor, la sf âr șitul anilor `90 și au asigirat respectarea zonei de interdicție aeriană din Libia în 2011.

Avioanele canadiene Hornet au mai participat și la misiuni de atac împotriva ISIS, în cadrul Opera țiunii IMPACT.

În timp ce Canada face tranziția către F-35A în cadrul Proiectului Viitorului Capabilități de Vânătoare, livrările inițiale fiind planificate pentru a doua jumătate a acestui deceniu, CF-188 continuă să îndeplinească sarcini în prima linie pe măsură ce are loc predarea.

„ Operațiunile dispersate pe autostrăzi complică calculul de țintire al unui adversar ”

Din punct de vedere strategic, aterizarea pe autostrada Piibe din Estonia semnalează faptul că Canada și NATO pot genera putere aeriană de luptă chiar dacă principalele baze operaționale sunt degradate sau amenințate de rachete, un obiectiv cheie al utilizării agile în luptă.

Operațiunile dispersate pe autostrăzi complică calculul de țintire al unui adversar, reduc riscul reprezentat de infrastructura concentrată și permit repoziționarea rapidă pe o rețea densă de drumuri baltice, care a găzduit exerciții similare ale Aliaților în anii trecu ți.

Realizarea acestei demonstrații de concept – împreun ă cu un M28 Skytruck al Forțelor Aeriene Estoniene și avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene – îmbun ătățește, de asemenea, interoperabilitatea comenzii și controlului coaliției și a sprijinului terestru, consolid ând descurajarea de-a lungul frontierei de nord-est a Alian ței.

Prima aterizare pe autostradă cu avioane CF-188 canadiene demonstrează viabilitatea unei astfel de tactici, executabilă în teatrul baltic, realizată cu un avion de vânătoare îmbătrânit, dar modernizat, care oferă în continuare o putere de luptă credibilă în timp ce Canada își desfășoară flota de generație următoare.

Pentru aliați și observatori, mesajul este clar – forțele aeriene NATO investesc în dispersie, flexibilitate și viteză, iar Canada intenționează să poată lupta de oriunde o cer misiunile.

Sursa foto main – Royal Canadian Air Force via Army Recognition

