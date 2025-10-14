Rusia vs. NATO, „Faza Zero”. Avertisment ISW: Moscova crește producția de tancuri, iar numărul blindatelor este suficient pentru un război pe scară largă

Industria rusă de apărare face eforturi pentru a crește producția de tancuri T-90 și pentru a suplimenta rezervele de tancuri de dinainte de războiul din Ucraina. Demersul militar îngrijorător, potrivit analiștilor militari, indică dorința Rusiei de a reprezenta o amenințare militară pe termen lung pentru Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), avertizează specialiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
Organizația de informații open source (OSINT) cu sediul în Ucraina, Frontelligence Insight, a publicat pe 11 octombrie documente interne ale principalului producător de tancuri din Rusia, Uralvagonzavod (UVZ), care dezvăluie că UVZ își propune să crească producția de tancuri T-90 cu 80% până în 2028, comparativ cu nivelurile din 2024, și să lanseze producția noii variante T-90M2 (Proiectul 188MS), denumită și Ryvok-1 (Dash-1), notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
Industria rusă de apărare ar putea fi nevoită să își mărească capacitatea de producție pentru producția de tancuri prin integrarea unei automatizări sporite și a unor mașini-unelte de înaltă precizie pentru a realiza creșterea planificată a producției de tancuri T-90, deoarece Rusia continuă să se confrunte cu o lipsă de forță de muncă și cu un număr tot mai mare de victime în Ucraina.
Deși obiectivele de producție a tancurilor T-90, așa cum sunt descrise în documentele consultate de ISW, sunt cifre ambițioase pe care industria rusă s-ar putea să nu le atingă, planurile indică totuși că Rusia încearcă să se reînarmeze și stabilește condițiile pentru a reprezenta o amenințare militară semnificativă pe termen lung pentru NATO, mult dincolo de sfârșitul războiului actual din Ucraina.
Date recente din surse deschise indică faptul că Rusia își intensifică, de asemenea, recondiționarea tancurilor T-72, posibil pentru a fi utilizate pe câmpul de luptă din Ucraina pe termen scurt sau pentru a-și restabili rezerva de tancuri pentru a amenința NATO pe termen mediu.
ISW mai notează că o sursă de pe rețelele de socializare care urmărește depozitele militare rusești prin intermediul imaginilor din satelit a raportat, pe 8 octombrie, că rezerva totală de tancuri a Rusiei a scăzut de la 3.106 la 2.478 în ultimele trei-patru luni (din iunie sau iulie 2025) și că rezerva de tancuri T-72A a Rusiei a scăzut de la 900 la 461.
Sursa a menționat că armata rusă pare să retragă tancuri T-72A din baze de depozitare pentru a le recondiționa și că baza industrială de apărare rusă (DIB) pare să „canibalizeze” tancurile T-64 rămase.
Aceeași sursă a sugerat că Rusia se află, probabil, într-o fază de recondiționare și va putea probabil să utilizeze aceste tancuri recondiționate în Ucraina. Sursa respectivă a estimat că Rusia mai are în rezervă aproximativ 141 de tancuri T-54/55, 885 de tancuri T-62, 611 de tancuri T-64, 492 de tancuri T-72A, 287 de tancuri T-72B, 44 de tancuri T-80B, 82 de tancuri T-80U și zero tancuri T-90.
ISW continuă să observe o utilizare semnificativ redusă a tancurilor rusești pe câmpul de luptă în comparație cu utilizarea intensificată a vehiculelor blindate de către Rusia la sfârșitul anilor 2023 și 2024, ceea ce sugerează că Rusia ar putea stoca tancuri și probabil își propune să își dezvolte și să își modernizeze rezervele de tancuri atât pentru utilizare pe termen scurt în Ucraina, cât și pe termen mediu și lung, în pregătirea unui potențial conflict cu NATO.
Rusia ar putea reprezenta o amenințare semnificativă pentru NATO într-un interval de timp mult mai devreme decât 2036 și fără a-și reconstitui neapărat flota de tancuri.
Activitățile continue de sabotaj și recunoaștere cu drone ale Rusiei împotriva bazelor militare și a infrastructurii critice din Europa indică faptul că Rusia a intrat deja în „Faza Zero”, faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice, a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor.
Rusia învață, de asemenea, cum să obțină efectele interdicției aeriene pe câmpul de luptă în spatele unui adversar fără a stabili superioritatea aeriană sau supremația aeriană.
NATO și aliații săi trebuie să se pregătească să descurajeze și, dacă este necesar, să învingă amenințările Rusiei care ar putea lua amploare imediat după încheierea luptelor din Ucraina, dar și în viitor, avertizează specialiștii ISW.
