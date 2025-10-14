Prima pagină » Actualitate » Rusia vs. NATO, „Faza Zero”. Avertisment ISW: Moscova crește producția de tancuri, iar numărul blindatelor este suficient pentru un război pe scară largă

Rusia vs. NATO, „Faza Zero”. Avertisment ISW: Moscova crește producția de tancuri, iar numărul blindatelor este suficient pentru un război pe scară largă

Industria rusă de apărare face eforturi pentru a crește producția de tancuri T-90 și pentru a suplimenta rezervele de tancuri de dinainte de războiul din Ucraina. Demersul militar îngrijorător, potrivit analiștilor militari, indică dorința Rusiei de a reprezenta o amenințare militară pe termen lung pentru Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), avertizează specialiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Organizația de informații open source (OSINT) cu sediul în Ucraina, Frontelligence Insight, a publicat pe 11 octombrie documente interne ale principalului producător de tancuri din Rusia, Uralvagonzavod (UVZ), care dezvăluie că UVZ își propune să crească producția de tancuri T-90 cu 80% până în 2028, comparativ cu nivelurile din 2024, și să lanseze producția noii variante T-90M2 (Proiectul 188MS), denumită și Ryvok-1 (Dash-1), notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

  • UVZ își propune să crească producția de tancuri începând cu 2027.
  • UVZ estimează o producție proiectată de 10 tancuri T-90M2 pentru 2026 și intenționează să producă un vârf de 428 de tancuri T-90M și T-90M2 în 2028.
  • UVZ intenționează să producă un total de 1.118 tancuri T-90M și T-90M2 noi și modernizate între 2027 și 2029.
  • Oficialii ucraineni au estimat anterior că UVZ poate produce doar aproximativ 60 până la 70 de tancuri T-90 pe an în condiții perfecte, iar UVZ produce probabil între trei și șase tancuri T-90 pe lună.
  • Un blogger rus a susținut pe 31 iulie că UVZ a produs între 540 și 630 de tancuri T-90M din 24 februarie 2022 (o medie estimată de 13 până la 15 tancuri pe lună).

Industria rusă de apărare ar putea fi nevoită să își mărească capacitatea de producție pentru producția de tancuri prin integrarea unei automatizări sporite și a unor mașini-unelte de înaltă precizie pentru a realiza creșterea planificată a producției de tancuri T-90, deoarece Rusia continuă să se confrunte cu o lipsă de forță de muncă și cu un număr tot mai mare de victime în Ucraina.

Peste 2.000 de tancuri T-90M, T-90M2 și T-72B3M

Deși obiectivele de producție a tancurilor T-90, așa cum sunt descrise în documentele consultate de ISW, sunt cifre ambițioase pe care industria rusă s-ar putea să nu le atingă, planurile indică totuși că Rusia încearcă să se reînarmeze și stabilește condițiile pentru a reprezenta o amenințare militară semnificativă pe termen lung pentru NATO, mult dincolo de sfârșitul războiului actual din Ucraina.

  • Frontelligence a evaluat că obiectivele UVZ de a moderniza flota blindată rusă cu peste 2.000 de tancuri T-90M, T-90M2 și T-72B3M între 2026 și 2036, pe lângă tancurile și vehiculele blindate pe care Rusia le-a produs în 2024 și 2025, sunt suficiente pentru a reaproviziona complet flota de tancuri a Rusiei pentru un alt război la scară largă.
  • Pierderile de tancuri rusești au scăzut până în 2025, iar un înalt oficial militar finlandez a declarat pe 27 aprilie că Rusia nu trimite „aproape niciunul” dintre tancurile sale nou produse pe linia frontului din Ucraina, dar le stochează pentru „utilizare ulterioară”.
  • Creșterea planificată a producției indică faptul că Rusia planifică situații militare neprevăzute dincolo de războiul actual din Ucraina, pe fundalul operațiunilor sale actuale de „Fază Zero” împotriva Europei și că Moscova încearcă să proiecteze puterea împotriva NATO.

Date recente din surse deschise indică faptul că Rusia își intensifică, de asemenea, recondiționarea tancurilor T-72, posibil pentru a fi utilizate pe câmpul de luptă din Ucraina pe termen scurt sau pentru a-și restabili rezerva de tancuri pentru a amenința NATO pe termen mediu.

Rusia ar putea stoca tancuri și probabil își propune să își dezvolte și să își modernizeze rezervele”

ISW mai notează că o sursă de pe rețelele de socializare care urmărește depozitele militare rusești prin intermediul imaginilor din satelit a raportat, pe 8 octombrie, că rezerva totală de tancuri a Rusiei a scăzut de la 3.106 la 2.478 în ultimele trei-patru luni (din iunie sau iulie 2025) și că rezerva de tancuri T-72A a Rusiei a scăzut de la 900 la 461.

Sursa a menționat că armata rusă pare să retragă tancuri T-72A din baze de depozitare pentru a le recondiționa și că baza industrială de apărare rusă (DIB) pare să „canibalizeze” tancurile T-64 rămase.

Aceeași sursă a sugerat că Rusia se află, probabil, într-o fază de recondiționare și va putea probabil să utilizeze aceste tancuri recondiționate în Ucraina. Sursa respectivă a estimat că Rusia mai are în rezervă aproximativ 141 de tancuri T-54/55, 885 de tancuri T-62, 611 de tancuri T-64, 492 de tancuri T-72A, 287 de tancuri T-72B, 44 de tancuri T-80B, 82 de tancuri T-80U și zero tancuri T-90.

ISW continuă să observe o utilizare semnificativ redusă a tancurilor rusești pe câmpul de luptă în comparație cu utilizarea intensificată a vehiculelor blindate de către Rusia la sfârșitul anilor 2023 și 2024, ceea ce sugerează că Rusia ar putea stoca tancuri și probabil își propune să își dezvolte și să își modernizeze rezervele de tancuri atât pentru utilizare pe termen scurt în Ucraina, cât și pe termen mediu și lung, în pregătirea unui potențial conflict cu NATO.

„O amenințare imediată pentru NATO” / „Rusia acumulează experiență”

Rusia ar putea reprezenta o amenințare semnificativă pentru NATO într-un interval de timp mult mai devreme decât 2036 și fără a-și reconstitui neapărat flota de tancuri.

Activitățile continue de sabotaj și recunoaștere cu drone ale Rusiei împotriva bazelor militare și a infrastructurii critice din Europa indică faptul că Rusia a intrat deja în „Faza Zero”, faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice, a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor.

  • Capacitățile de atac cu rază lungă de acțiune ale Rusiei și capacitățile sporite de producție a dronelor reprezintă o amenințare imediată pentru NATO.
  • Eforturile de generare a forțelor Rusiei și eforturile raportate de a genera o rezervă strategică de personal – pe care Rusia ar putea alege să o folosească în Ucraina sau într-un viitor război terestru împotriva NATO – sugerează că Rusia își poate menține și reconstitui personalul în ciuda pierderilor grele continue din războiul său în desfășurare din Ucraina.
  • Rusia va avea probabil o putere de luptă semnificativă disponibilă în câteva luni de la sfârșitul luptelor active din Ucraina, pe care Rusia o poate desfășura probabil rapid pe flancul estic al NATO.
  • Rusia dezvoltă concepte de operațiuni și tactici de război care îi permit să desfășoare operațiuni de luptă la scară largă fără a utiliza mase de tancuri sau blindate, împiedicând în același timp un adversar să utilizeze tancuri sau blindate la scară largă.

Rusia învață, de asemenea, cum să obțină efectele interdicției aeriene pe câmpul de luptă în spatele unui adversar fără a stabili superioritatea aeriană sau supremația aeriană.

  • ISW nu a observat nicio indicație conform căreia comandamentul militar rus ar trebui să aștepte până când armata rusă își va reconstitui efectivele la capacitate maximă înainte de a-și intensifica atacurile împotriva statelor membre NATO și, de fapt, Rusia ar putea ataca înainte de acel moment dacă NATO nu reușește să stabilească descurajarea.
  • Rusia, potrivit ISW, acumulează în prezent o experiență semnificativă în războiul modern într-un teatru de operațiuni în continuă schimbare, caracterizat de un ciclu de inovare extrem de scurt, tolerând în același timp un război extrem de uzător, condus de infanterie, în Ucraina – un război în care Europa nu s-a angajat din anii 1940.

NATO și aliații săi trebuie să se pregătească să descurajeze și, dacă este necesar, să învingă amenințările Rusiei care ar putea lua amploare imediat după încheierea luptelor din Ucraina, dar și în viitor, avertizează specialiștii ISW.

