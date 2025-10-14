Prima pagină » Actualitate » Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns

Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns

Cristian Lisandru
14 oct. 2025, 10:00, Actualitate
Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns

În ultima perioadă au existat multe speculații referitoare la amploarea pagubelor provocate de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Astfel, în urma acertor incursiuni, Rusia ar fi pierdut nu mai puțin de 38% din capacitatea sa de rafinare a petrolului. Deși această cifră ar putea avea o bază formală, situația reală este mult mai complexă și trebuie analizată punctual.

Pe hârtie, Rusia poate rafina 327 de milioane de tone de petrol în fiecare an (sau 6,5 milioane de barili pe zi). Iar capacitatea celor 16 rafinării care au fost atacate de dronele ucrainene în august și septembrie este de 123 de milioane de tone pe an – sau 38% din total. Cu alte cuvinte, 38% ar fi limita superioară a pagubelor potențiale.

  • Pentru Moscova, situația actuală este mult mai gravă decât în ​​primăvara și vara anului 2024, când Ucraina a desfășurat o campanie de atacuri similară.
  • Acum, dronele ucrainene pot zbura mai departe, pot transporta încărcături utile mai mari și pot ataca mai des.
  • Rafinăria rusească de la Volgograd a fost lovită de două ori în august și de două ori în septembrie.
  • Rafinăria de la Novokuibîșev a fost lovită de trei ori – aproximativ o dată la trei săptămâni.
  • Rafinăriile de la Riazan, Saratov și Salavat au fost lovite de câte două ori fiecare.

Anterior, Kievul a putut viza rafinăriile din Krasnodar și Rostov cu o asemenea regularitate doar pentru că acestea sunt mai aproape de granița cu Ucraina și puteau fi accesate cu drone ușoare și ieftine.

„Există trei întrebări importante la care trebuie să se răspundă atunci când se încearcă evaluarea nivelului actual al pagubelor suferite de rafinăriile de petrol din Rusia: funcționau acestea la capacitate maximă înainte de atacuri? Pagubele au fost complete sau parțiale? Au fost reparate pagubele sau încă împiedică producția?”, notează analistul energetic Serghei Vakulenko pentru The Moscow Times.

Dronele ucrainene au atacat o rafinărie strategică de petrol din regiunea rusă Saratov pe 10 august, declanșând un incendiu de amploare și explozii | Foto – Profimedia Images

„Capacitatea de rafinare a Rusiei nu este egală cu producția”

Serghei Vakulenko mai scrie că – deși nu există suficiente informații disponibile publicului pentru a oferi răspunsuri exhaustive – pot fi trase câteva concluzii. În timpul campaniei din 2024, majoritatea rafinăriilor au continuat să funcționeze – cel puțin parțial – după atacuri și și-au reluat producția completă în câteva săptămâni.

Acest lucru este valabil și astăzi. Rafinăria din Volgograd, de exemplu, a reușit să repare complet daunele provocate de atacurile cu drone multiple din 13 și 14 august și și-a reluat operațiunile complete până pe 25 august.

Punctul de plecare al calculelor poate fi, de asemenea, înșelător.

  • Capacitatea de rafinare a Rusiei nu este egală cu producția.
  • În fiecare an, Rusia rafinează până la 270 de milioane de tone – așadar cel puțin 22% din capacitatea totală a țării este mereu inactivă (există diverse motive pentru aceasta, dar unul este acela că există o mulțime de echipamente vechi care pur și simplu nu au fost dezafectate).
  • Consumul intern rusesc de produse petroliere este de aproximativ 120 de milioane de tone pe an, restul fiind destinat exportului.

Surplusul exact variază în funcție de produsul petrolier, dar este substanțial în fiecare caz.

  • De exemplu, Rusia produce cu 16% mai multă benzină decât are nevoie pentru consumul intern și aproape de două ori mai multă motorină.
  • În plus, producția de naftă a Rusiei ar putea satisface 60% din necesarul de benzină al țării (cu aditivi, nafta poate fi, dacă este necesar, transformată în benzină Euro-3).

De asemenea, este important să ne amintim că o reducere a capacității de rafinare primară (de exemplu, deteriorarea unei coloane de distilare atmosferică) nu înseamnă, în general, o reducere proporțională a producției de combustibil de calitate comercială.

Dronele ucrainene continuă să lovească rafinăriile Rusiei | Foto – Profimedia Images

Rafinăriile rusești tind să aibă o capacitate excedentară de distilare primară și blocaje în ceea ce privește unitățile de tratare secundară și de conversie care transformă distilatele în combustibil de calitate comercială.

Prin urmare, distrugerea uneia dintre cele două coloane identice de distilare atmosferică dintr-o rafinărie are mai multe șanse să ducă la o scădere de 30% a producției de benzină – nu de 50%, așa cum s-ar putea aștepta”, explică Vakulenko în analiza sa.

Rafinărie de petrol din Rusia, în flăcări după un atac cu drone | Foto – Profimedia Images

„Rafinăriile de petrol din Rusia seamănă cu un om care este lovit în mod repetat”

Cu alte cuvinte, continuă Vakulenko, rafinăriile de petrol din Rusia se confruntă cu o mulțime de probleme – dar lucrurile sunt departe de a fi catastrofale. Modul în care situația se va dezvolta în lunile următoare depinde de capacitatea Ucrainei de a menține ritmul campaniei sale de atac sau chiar de a intensifica atacurile.

„Există mai multe modalități prin care acest lucru din urmă s-ar putea întâmpla: amploarea (numărul de rafinării atacate), amploarea (numărul de drone și dimensiunea încărcăturii lor utile) sau momentul (cât de des atacă o țintă).

Rafinăriile de petrol din Rusia seamănă cu un om care este lovit în mod repetat. Nu va muri de la un singur pumn, nici măcar de la șase lovituri.

Dar devine din ce în ce mai greu pentru el să se recupereze după fiecare lovitură ulterioară. Deși niciun pumn nu este fatal, ar putea ajunge să fie bătut până la moarte.

  • Capacitatea Rusiei de a respinge atacurile ucrainene folosind sisteme de apărare aeriană este o chestiune separată – deși importantă.
  • Aici, atacatorul are avantajul: este mult mai greu pentru Moscova să redistribuie apărarea aeriană decât este pentru Kiev să își redirecționeze pur și simplu atacurile către rafinării slab protejate.
  • Și, dacă apărarea aeriană este dispersată prea puțin, unele drone vor trece.

În același timp, rafinăriile au început să construiască sisteme de apărare anti-drone, inclusiv plase și acoperiri improvizate care protejează punctele vulnerabile. Pentru unii, aceste tipuri de apărare par comice, dar s-au dovedit a fi eficiente pe linia frontului din Ucraina.

Deocamdată, nu este clar cine va ieși învingător în bătălia pentru rafinăriile de petrol ale Rusiei – doar timpul va spune. Deși cifra de 38% se bazează pe date reale, este departe de a reflecta cu exactitate nuanța situației actuale”, încheie Serghei Vakulenko analiza publicată de The Moscow Times.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
10:28
CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
EXTERNE Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
10:17
Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
ACTUALITATE Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm
09:45
Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm
Gândul de Vreme Meteorologii spun să ne îmbrăcăm mai gros. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Vremea va deveni rece pentru această perioadă”
09:30
Meteorologii spun să ne îmbrăcăm mai gros. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Vremea va deveni rece pentru această perioadă”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1329. Atac cu bombe ghidate asupra Harkovului/Zelenski pleacă la Washington
09:27
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1329. Atac cu bombe ghidate asupra Harkovului/Zelenski pleacă la Washington
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu! ''Nu e vina medicilor, soțul își dorea 6 copii și uterul femeii intact.''
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
COTAR avertizează: Piața RCA se îndreaptă către o nouă criză de proporții
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
NIMENI nu ar fi făcut ce a făcut fiica lui Igor Cuciuc. A renunțat la tot pentru fosta iubită a lui Cristian Botgros, dar felul în care a fost răsplătită le-a sfâșiat sufletul părinților Andreei Cuciuc. SACRIFICIUL pentru prietena ei stârnește lacrimi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Rețeta perfectă de paste le-a adus oamenilor de știință un premiu Ig Nobel
EXTERNE Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
10:05
Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale
10:01
Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale
HOROSCOP TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau nu) milionar, în funcție de zodie
09:41
TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau nu) milionar, în funcție de zodie
ACTUALITATE Valentin Stan: ORDONANȚA 52 dată de Bolojan a blocat totul în țară
09:20
Valentin Stan: ORDONANȚA 52 dată de Bolojan a blocat totul în țară
POLITICĂ Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi „Pentru”
09:19
Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi „Pentru”
AUTO Scandal de proporții în piața auto. Șase dintre cei mai mari constructori de mașini, acuzați că au TRIȘAT la testele de emisii diesel
09:17
Scandal de proporții în piața auto. Șase dintre cei mai mari constructori de mașini, acuzați că au TRIȘAT la testele de emisii diesel