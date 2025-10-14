În ultima perioadă au existat multe speculații referitoare la amploarea pagubelor provocate de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Astfel, în urma acertor incursiuni, Rusia ar fi pierdut nu mai puțin de 38% din capacitatea sa de rafinare a petrolului. Deși această cifră ar putea avea o bază formală, situația reală este mult mai complexă și trebuie analizată punctual.

Pe hârtie, Rusia poate rafina 327 de milioane de tone de petrol în fiecare an (sau 6,5 milioane de barili pe zi). Iar capacitatea celor 16 rafinării care au fost atacate de dronele ucrainene în august și septembrie este de 123 de milioane de tone pe an – sau 38% din total. Cu alte cuvinte, 38% ar fi limita superioară a pagubelor potențiale.

Pentru Moscova, situația actuală este mult mai gravă decât în ​​prim ăvara și vara anului 2024, c ând Ucraina a desf o campanie de atacuri similară ășurat

Acum, dronele ucrainene pot zbura mai departe , pot transporta încărcături utile mai mari și pot ataca mai des.

Rafinăria rusească de la Volgograd a fost lovită de două ori în august și de două ori în septembrie.

Rafinăria de la Novokuibîșev a fost lovită de trei ori – aproximativ o dată la trei săptămâni.

Rafinăriile de la Riazan, Saratov și Salavat au fost lovite de câte două ori fiecare.

Anterior, Kievul a putut viza rafinăriile din Krasnodar și Rostov cu o asemenea regularitate doar pentru că acestea sunt mai aproape de granița cu Ucraina și puteau fi accesate cu drone ușoare și ieftine.

„Există trei întrebări importante la care trebuie să se răspundă atunci când se încearcă evaluarea nivelului actual al pagubelor suferite de rafinăriile de petrol din Rusia: funcționau acestea la capacitate maximă înainte de atacuri? Pagubele au fost complete sau parțiale? Au fost reparate pagubele sau încă împiedică producția?”, notează analistul energetic Serghei Vakulenko pentru The Moscow Times.

„Capacitatea de rafinare a Rusiei nu este egală cu producția”

Serghei Vakulenko mai scrie că – deși nu există suficiente informații disponibile publicului pentru a oferi răspunsuri exhaustive – pot fi trase câteva concluzii. În timpul campaniei din 2024, majoritatea rafinăriilor au continuat să funcționeze – cel puțin parțial – după atacuri și și-au reluat producția completă în câteva săptămâni.

„Acest lucru este valabil și astăzi. Rafinăria din Volgograd, de exemplu, a reușit să repare complet daunele provocate de atacurile cu drone multiple din 13 și 14 august și și-a reluat operațiunile complete până pe 25 august.

Punctul de plecare al calculelor poate fi, de asemenea, înșelător.

Capacitatea de rafinare a Rusiei nu este egală cu producția .

În fiecare an, Rusia rafinează până la 270 de milioane de tone – așadar cel puțin 22% din capacitatea totală a țării este mereu inactivă (există diverse motive pentru aceasta, dar unul este acela că există o mulțime de echipamente vechi care pur și simplu nu au fost dezafectate).

Consumul intern rusesc de produse petroliere este de aproximativ 120 de milioane de tone pe an, restul fiind destinat exportului.

Surplusul exact variază în funcție de produsul petrolier, dar este substanțial în fiecare caz.

De exemplu, Rusia produce cu 16% mai multă benzină decât are nevoie pentru consumul intern și aproape de două ori mai multă motorină.

În plus, producția de naftă a Rusiei ar putea satisface 60% din necesarul de benzină al țării (cu aditivi, nafta poate fi, dacă este necesar, transformată în benzină Euro-3).

De asemenea, este important să ne amintim că o reducere a capacității de rafinare primară (de exemplu, deteriorarea unei coloane de distilare atmosferică) nu înseamnă, în general, o reducere proporțională a producției de combustibil de calitate comercială.

Rafinăriile rusești tind să aibă o capacitate excedentară de distilare primară și blocaje în ceea ce privește unitățile de tratare secundară și de conversie care transformă distilatele în combustibil de calitate comercială.

Prin urmare, distrugerea uneia dintre cele două coloane identice de distilare atmosferică dintr-o rafinărie are mai multe șanse să ducă la o scădere de 30% a producției de benzină – nu de 50%, așa cum s-ar putea aștepta”, explică Vakulenko în analiza sa.

„Rafinăriile de petrol din Rusia seamănă cu un om care este lovit în mod repetat”

Cu alte cuvinte, continuă Vakulenko, rafinăriile de petrol din Rusia se confruntă cu o mulțime de probleme – dar lucrurile sunt departe de a fi catastrofale. Modul în care situația se va dezvolta în lunile următoare depinde de capacitatea Ucrainei de a menține ritmul campaniei sale de atac sau chiar de a intensifica atacurile.

„Există mai multe modalități prin care acest lucru din urmă s-ar putea întâmpla: amploarea (numărul de rafinării atacate), amploarea (numărul de drone și dimensiunea încărcăturii lor utile) sau momentul (cât de des atacă o țintă).

Rafinăriile de petrol din Rusia seamănă cu un om care este lovit în mod repetat. Nu va muri de la un singur pumn, nici măcar de la șase lovituri.

Dar devine din ce în ce mai greu pentru el să se recupereze după fiecare lovitură ulterioară. Deși niciun pumn nu este fatal, ar putea ajunge să fie bătut până la moarte.

Capacitatea Rusiei de a respinge atacurile ucrainene folosind sisteme de apărare aeriană este o chestiune separată – deși importantă.

Aici, atacatorul are avantajul: este mult mai greu pentru Moscova să redistribuie apărarea aeriană decât este pentru Kiev să își redirecționeze pur și simplu atacurile către rafinării slab protejate.

Și, dacă apărarea aeriană este dispersată prea puțin, unele drone vor trece.

În același timp, rafinăriile au început să construiască sisteme de apărare anti-drone, inclusiv plase și acoperiri improvizate care protejează punctele vulnerabile. Pentru unii, aceste tipuri de apărare par comice, dar s-au dovedit a fi eficiente pe linia frontului din Ucraina.

Deocamdată, nu este clar cine va ieși învingător în bătălia pentru rafinăriile de petrol ale Rusiei – doar timpul va spune. Deși cifra de 38% se bazează pe date reale, este departe de a reflecta cu exactitate nuanța situației actuale”, încheie Serghei Vakulenko analiza publicată de The Moscow Times.

RECOMANDAREA AUTORULUI: