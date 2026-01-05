Alocația de stat pentru copii rămâne înghețată și în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, în ciuda faptului că legea prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației, anunță G4Media.

Alocațiile copiilor, înghețate pentru al doilea an la rând

Acesta este al doilea an consecutiv în care alocația de stat pentru copii rămâne înghețată. După ce indexarea aferentă anului 2025 a fost blocată prin ordonanța de urgență 156/2024, care este cunoscută drept „OUG trenuleț”, adoptată de guvernul Ciolacu, majorarea pentru 2026 este anulată prin articolul XXV din Legea 141/2025 cunoscută ca „Legea Bolojan”, care menține alocațiile la nivelul din decembrie 2025, ceea ce înseamnă că aceasta rămâne la nivelul din decembrie 2024.

Potrivit legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, în fiecare an cuantumul alocației se indexează, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior.

Cu toate acestea, două indexări succesive, aferente inflației din 2023 și 2024, au fost suspendate prin decizii politice în 2024 și 2025.

În acest moment, alocațiile valorează 292 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta peste 2 ani și de 719 lei pe lună pentru copiii sub 2 ani sau pentru copiii cu dizabilități. Rata inflației oficială a fost de 10,4% pentru 2023 și de 5,6% pentru 2024, valori care ar fi trebuit aplicate pentru indexările aferente anilor 2025 și 2026. În lipsa acestor ajustări, copiii pierd banii care li se cuvin conform legii.

Pentru cei cu vârsta peste 2 ani, neaplicarea indexării din 2025 a însemnat o pierdere de aproximativ 30,37 lei pe lună, echivalentă cu circa 364 de lei pe parcursul întregului an. În acest an, menținerea alocației la 292 de lei în loc de aplicarea indexării cu 5,6% pentru inflația din 2024 duce la o pierdere suplimentară de aproximativ 48,42 lei pe lună, ceea ce înseamnă 581 de lei pentru un an întreg. Cu totul, pierderea cumulată pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani ajunge la aproximativ 945 de lei pentru cei doi ani consecutivi.

AUTORUL RECOMANDĂ